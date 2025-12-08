  1. Realting.com
DMR Inmobiliaria

Peru, Lurin
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
1993
Na platformie
4 lata 8 miesięcy
Języki komunikacji
English, Español
O agencji

Jesteśmy południowoamerykańską firmą z branży nieruchomości z siedzibą w Limie w Peru. Specjalizujemy się w nieruchomościach komercyjnych i mieszkalnych. Współpracujemy z kilkoma peruwiańskimi i zagranicznymi funduszami powierniczymi, doradzając im w sprawie inwestycji w regionie. Jesteśmy bramą do regionu Ameryki Południowej dla zagranicznych inwestorów w nieruchomości, zapewniając bezpieczną platformę, która pozwala im dokonywać inwestycji w sposób świadomy. Nasza staranna praca pozwala nam świadczyć usługi A1 naszym klientom, od wstępnej analizy rynku po zakończenie ustrukturyzowanych negocjacji inwestycyjnych w zakresie nieruchomości.

Usługi
  1. Doradztwo w zakresie zakupu / sprzedaży / wynajmu nieruchomości
  2. Księgowość nieruchomości, doradztwo prawne i podatkowe
  3. Analiza rynku i badania
  4. Przygotowanie portfeli inwestycyjnych
  5. Zarządzanie
  6. Ocena
  7. Niepewność
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 22:12
(UTC-5:00, America/Lima)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Nasi agenci w Peru
Fernando Mascaró
Fernando Mascaró
1 obiekt
