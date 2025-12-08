DMR Inmobiliaria

O agencji

Jesteśmy południowoamerykańską firmą z branży nieruchomości z siedzibą w Limie w Peru. Specjalizujemy się w nieruchomościach komercyjnych i mieszkalnych. Współpracujemy z kilkoma peruwiańskimi i zagranicznymi funduszami powierniczymi, doradzając im w sprawie inwestycji w regionie. Jesteśmy bramą do regionu Ameryki Południowej dla zagranicznych inwestorów w nieruchomości, zapewniając bezpieczną platformę, która pozwala im dokonywać inwestycji w sposób świadomy. Nasza staranna praca pozwala nam świadczyć usługi A1 naszym klientom, od wstępnej analizy rynku po zakończenie ustrukturyzowanych negocjacji inwestycyjnych w zakresie nieruchomości.