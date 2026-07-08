  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kucukcekmece
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Safakoy Istanbul Apartment compound

Appartement dans un nouvel immeuble Safakoy Istanbul Apartment compound

Kucukcekmece, Turquie
depuis
$69,819
;
28
Laisser une demande
ID: 355
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: -

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kucukcekmece
  • Adresse
    Sultan Murat Caddesi

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Español Español
Русский Русский
Pourquoi cette propriété Un emplacement central dans le quartier Safakoy de la région de Küçükçekmece à Istanbul européenne. L'enceinte comprend des appartements, des bureaux et des magasins, où le travail et l'hébergement sont possibles dans un voisinage. Le projet est situé le long de l'autoroute E5, à côté de la station de métro et de la ligne de métro Safakoy. C'est une bonne opportunité d'investissement, à côté de l'immense centre commercial, ainsi que des bazars et des magasins situés dans la rue Al-Jawahiri dans la région.

Localisation sur la carte

Kucukcekmece, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Oba, Turquie
depuis
$168,701
Complexe résidentiel Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquie
depuis
$144,251
Immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$294,307
Complexe résidentiel Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turquie
depuis
$172,456
Complexe résidentiel Anka Residence
Alanya, Turquie
depuis
$105,545
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Safakoy Istanbul Apartment compound
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$69,819
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project
Immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project
Immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project
Immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project
Immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project
Afficher tout Immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project
Immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$86,957
Surface 65 m²
1 objet immobilier 1
Why this property؟ The project is located in the distinctive residential area of ​​Kucukcekmece, in European Istanbul. The project is surrounded by service centers, universities, parks, shopping centers and cafes
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
65.0
229,000
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in Zeytinburnu area.
Complexe résidentiel Apartments in Zeytinburnu area.
Complexe résidentiel Apartments in Zeytinburnu area.
Complexe résidentiel Apartments in Zeytinburnu area.
Complexe résidentiel Apartments in Zeytinburnu area.
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in Zeytinburnu area.
Complexe résidentiel Apartments in Zeytinburnu area.
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$300,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le projet qui monte à Zeytinburnu, l'une des zones uniques d'Istanbul, offre une option idéale pour ceux qui recherchent le confort et le luxe de la vie moderne.Ce projet, construit sur un grand terrain de 17.929 m2, comprend un total de 467 appartements avec des aménagements et 15 zones com…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Quartier résidentiel Azura Park Alanya Mahmutlar
Quartier résidentiel Azura Park Alanya Mahmutlar
Quartier résidentiel Azura Park Alanya Mahmutlar
Quartier résidentiel Azura Park Alanya Mahmutlar
Quartier résidentiel Azura Park Alanya Mahmutlar
Quartier résidentiel Azura Park Alanya Mahmutlar
Quartier résidentiel Azura Park Alanya Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$178,311
Heated indoor swimming poolSaunasteam roomRest zoneMassage roomsTurkish bath (hamam)fitness roomCinemaDiscoBowlingBilliardsEntertainment CenterPlayroom for childrenReceptionistA restaurantScoreLobbyCafeteria   Shared swimming poolAquaparkTennis courtBasketball playgroundPlayground for childr…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller