Appartement dans un nouvel immeuble Safakoy Istanbul Apartment compound

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Pourquoi cette propriété
Un emplacement central dans le quartier Safakoy de la région de Küçükçekmece à Istanbul européenne.
L'enceinte comprend des appartements, des bureaux et des magasins, où le travail et l'hébergement sont possibles dans un voisinage.
Le projet est situé le long de l'autoroute E5, à côté de la station de métro et de la ligne de métro Safakoy.
C'est une bonne opportunité d'investissement, à côté de l'immense centre commercial, ainsi que des bazars et des magasins situés dans la rue Al-Jawahiri dans la région.
Localisation sur la carte
Kucukcekmece, Turquie
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