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Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Safakoy Apartment Compound

Kucukcekmece, Turquie
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$118,877
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ID: 382
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kucukcekmece
  • Adresse
    Sultan Murat Caddesi

À propos du complexe

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Why this property؟ Apartments for sale in Istanbul Kucukcekmece next to the rapid transport stations. It is only a few steps away from the prominent educational and health centers in the region. It is a promising opportunity within one of the most significant investment areas in the city of the two continents. It has spacious living spaces with horizontal architecture that suits the family lifestyle. It holds spacious green gardens and integrated social facilities that give the luxury of accommodation.
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 50.0
Prix ​​par m², USD 6,742
Prix ​​de l'appartement, USD 231,417

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Kucukcekmece, Turquie
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