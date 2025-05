Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and a conference room, Istanbul, Turkey

Port Royal comprend 5 blocs de 12 étages, offrant 814 logements et 37 espaces commerciaux. Avec des options d'appartements allant des studios (1+0) aux aménagements spacieux 4+1, les résidents peuvent profiter d'une vie vibrante au milieu des boutiques de rue et de nombreux équipements sociaux.

Faits saillants du projet :

Stationnement interconnecté entre les blocs

70% zone verte avec piscines paysagées

Piscine intérieure et salle de gym

Salle Pilates

Sauna, hammam et douches de choc

Cinéma, salles de réunion, salles de jeux et salles pour bébés

Automatisation intelligente à domicile

Chauffage central au sol avec allocateurs de coûts

Système central d'eau chaude avec allocateurs de coûts

Emplacement et infrastructure à proximité

Situé sur la prestigieuse route Basın Ekspress, Port Royal offre une connectivité inégalée à Istanbul. Niché entre les autoroutes E-5 et TEM, il offre un accès facile aux principaux centres de transport, à 200 mètres à pied de la station de métro E-5 et de la station de métro qui sera bientôt achevée. En outre, vous êtes à seulement 5 minutes de l'autoroute TEM et à 15 minutes des terminaux de ferry.

Situé stratégiquement à côté du palais de justice de Küçükçekmece et du bureau municipal du mariage, Port Royal est entouré de services essentiels, de bureaux, d'universités (Arel, Aydın, Biruni et Altınbaş) et de destinations commerciales de premier plan comme Starcity, Airport, Aqua Florya et Kuyumcukent Malls. Les jetées Yeşilköy et Ataköy sont à seulement 10 minutes en voiture, ce qui améliore à la fois les possibilités de confort et de style de vie.