  2. Thaïlande
  3. Villa THE TRINITY VILLAGE

Phuket, Thaïlande
$793,143
ID: 33052
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Villas avec piscine Trinity Village construit dans un style de luxe moderne et sera un excellent choix pour la résidence permanente et pour la location pour des vacances à Phuket!
Installations disponibles !
Villas modernes avec piscine combinant modernisme, minimalisme et art déco. Des éléments de conception harmonieux créent un sentiment de luxe, de tranquillité, et un espace vert calme dans lequel le village est situé, offre un maximum d'intimité.
Équipements: bassin privé, fenêtres panoramiques, système de circulation d'air, propre terrasse, jardin, parking, sécurité.
Lieu:
A 10 minutes en voiture, vous pourrez rejoindre Boat Avenue, qui dispose de nombreux endroits à manger, boutiques et supermarchés.
La même distance de conduite vous mènera au complexe Laguna Phuket Resort avec son parcours de golf de 18 trous, et cet endroit offre une excellente occasion d'activités et de détente.
Les plages les plus proches telles que Bangtao, Lyan et Surin sont accessibles dans un rayon de 15 minutes en voiture.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

