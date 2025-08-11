Villa MONO Oxygen Bangtao Beach

Une opportunité d'investissement unique!

Rendement de location: jusqu'à 6% par an!

Inclus: cuisine intégrée, placards, baignoire onsen, climatisation, Smart Home!

MOO Bangtao d'oxygène La plage est une villa haut de gamme de deux étages avec une piscine privée et un bain japonais à 10 minutes à pied de la plage de Bangtao, le choix idéal pour la location et l'hébergement personnel.

Équipements: piscine privée 9×3 m, bain japonais, parking pour 2 voitures, zone protégée fermée, surveillance vidéo, jardin, terrasse, espace barbecue.

Lieu:

- à la plage: 10-15 minutes à pied de la plage de Bangatao;

A proximité: cafés, restaurants, Porto de Phuket, Boat Avenue;

Excellent emplacement entre Laguna, la plage et l'aéroport.

* Le coût peut varier selon le cours.