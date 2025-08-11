  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Villa MONO Oxygen Bangtao Beach

Villa MONO Oxygen Bangtao Beach

Phuket, Thaïlande
depuis
$709,130
;
13
Laisser une demande
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 27385
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Une opportunité d'investissement unique!
Rendement de location: jusqu'à 6% par an!
Inclus: cuisine intégrée, placards, baignoire onsen, climatisation, Smart Home!

MOO Bangtao d'oxygène La plage est une villa haut de gamme de deux étages avec une piscine privée et un bain japonais à 10 minutes à pied de la plage de Bangtao, le choix idéal pour la location et l'hébergement personnel.

Équipements: piscine privée 9×3 m, bain japonais, parking pour 2 voitures, zone protégée fermée, surveillance vidéo, jardin, terrasse, espace barbecue.

Lieu:

- à la plage: 10-15 minutes à pied de la plage de Bangatao;
A proximité: cafés, restaurants, Porto de Phuket, Boat Avenue;
Excellent emplacement entre Laguna, la plage et l'aéroport.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa HIGHLAND PARK
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$282,091
Villa NIBBANA SHADE
Pattaya, Thaïlande
depuis
$172,042
Villa Balco Bangtao Beach
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$880,326
Villa Botanica Prestige
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,34M
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$1,33M
Vous regardez
Villa MONO Oxygen Bangtao Beach
Phuket, Thaïlande
depuis
$709,130
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Villa Monetaria Villas
Villa Monetaria Villas
Rawai, Thaïlande
depuis
$490,287
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 274–375 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent une vie luxueuse dans un paradis tropical et des investissements immobiliers intelligents. Le projet est conçu pour les personnes exigeantes qui apprécient le confort, l'élégance et la …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,09M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 574–827 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfaitement adapté aux acheteurs exigeants qui apprécient le luxe et le confort. Ce projet est conçu pour ceux qui cherchent à profiter de la vie dans une atmosphère exclusive et considèrent l'immobilier comme un investisse…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$432,929
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Investment property in the heart of Sea Sunton! Income from 7%! Installments! The villa is furnished! Spectacular views, panoramic views of the surrounding natural beauty. Alisha Grand is an exquisite development offering a combination of modern luxury and serene nature, making it the id…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller