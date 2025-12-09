Villa MONO Champaca

Villas de luxe avec de nombreuses commodités et infrastructures développées!

Rendement locatif potentiel: ~6% !

Design minimaliste premium dans le style tropical!

Meubles et décoration: cuisine entièrement équipée (fenêtre, réfrigérateur, cuisinière, hotte), placards intégrés, salle de bains invités, cellier.

MONO Champaca - villas exclusives d'un étage de style japonais-asiatique avec sa propre piscine de sel et Smart Home système à 15 minutes des meilleures plages de Phuket.

Installations et infrastructures: Communauté aménagée avec sécurité, surveillance vidéo, parking pour 2 voitures, fitness, aire de jeux, café, Smart Home système, piscine saline, terrasse, salon, jardin paysager.

Lieu:

- à proximité: magasins, cafés, restaurants, boxe;

- Nai Thon Beach - 13 minutes

- 11 km de l'aéroport.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.