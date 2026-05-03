Villa Aileen Villas Nai Thon

Billets pour Phuket et retour en cadeau !*

Qui ça convient :

Ces luxueuses villas sont idéales pour ceux qui recherchent une vie tranquille et privée proche de la nature à Phuket. Aileen Villas Naithon répondra aux exigences d'acheteurs exigeants qui apprécient le confort et l'élégance dans tous les aspects de la vie.

À propos de l'emplacement :

Aileen Villas Naithon sont situées près de la magnifique plage de Nai Thon, sur la côte ouest de Phuket. Ce coin confortable offre un accès rapide aux attractions et infrastructures locales, créant ainsi l'équilibre parfait entre isolement et commodité.

À propos du projet:

Aileen Villas Naithon est une communauté privée de seulement 7 villas de luxe avec piscine, développée par Trinity, connue pour ses projets réussis sur l'île de Phuket. Les villas sont proposées avec 2, 3 et 5 chambres et des parcelles allant de 217 à 312 m². Les prix des villas commencent à 9,8 M THB (282 260 USD) et vont jusqu'à 18,3 M THB (527 075 USD). Le coût moyen par m² est d'environ 50 000 THB (1 440 USD). Le projet a été achevé au quatrième trimestre 2022.

Commodités :

CCTV, jardin, parking, sécurité, piscine.

Appel à l'investissement:

L'achat d'une villa à Aileen Villas Naithon est non seulement une vie confortable mais aussi un excellent investissement. L'excellent emplacement, le nombre limité de propriétés et la forte demande de location rendent ce projet attractif pour l'investissement.

Top-3 des fonctionnalités :

Exclusivité et intimité : seulement 7 villas.

Excellent emplacement près de la plage de Nai Thon.

Construction et développement professionnel de haute qualité par la célèbre entreprise Trinity.

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*Billets en cadeau lors de l'achat d'une propriété avec nous sur l'île de Phuket, au prix de $100 000.