Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang

Les collines de Canopy

Complexe privé fermé de 9 vue, villas spacieuses et fonctionnelles, soigneusement conçues pour les familles avec enfants.

Les villas sont un choix idéal et une solution raisonnable pour la résidence familiale de longue durée à Phuket.

Ce n'est pas une autre propriété de villégiature, mais un projet premium pour l'investissement.



La construction du projet a débuté en juillet 2024 et sera achevée en décembre 2026.

Lieu:

dans un rayon de 3-20 minutes - 5 écoles internationales, forte demande de loyer à long terme,

vue magnifique sur les collines, les lacs et la British International School.

Qualité de vie:

haut niveau de construction, d'ingénierie, d'appareils ménagers et de matériaux de finition,

L'utilisation de solutions techniques avancées et de technologies vertes réduit considérablement le coût de la vie et de l'entretien de la villa.

Liquidité:

La région de Canopy Hills ne compte pas de projets de premier plan concurrents, la demande de logements hors tourisme continuant de croître à mesure que de nouvelles écoles internationales ouvrent.

prix compétitif pour les villas avec vue - 80 000 BTH (2300 USD / m)



2 types de villas:

650 m2ня4+1 chambre

745 m2 ня5+1 chambre ня



Superficies des parcelles de 670 m2 à 1200 m2



Aujourd'hui il y a 6 villas à vendre:

1) 754 m2 sur un terrain de 1.214 m2 avec 5+1 chambres, 7 s/w et une piscine de 15×3,5 $2,144,618



2) 742 m2 sur un terrain de 804 m2 avec 5+1 chambres, 7 s/w et une piscine de 15×3,5 $



3) 742 m2 sur un terrain de 816 m2 avec 5+1 chambres, 7 s/w et une piscine de 15×3,5 $



(4) 722 m2 sur un terrain de 672 m2 avec 4+1 chambres, 7 s/w et une piscine de 12×3,5 $



5) 650 m2 sur un terrain de 745 m2 avec 4 chambres, 7 s/w et une piscine de 12×3,5 $ 1,568,412



6) 650 m2 sur un terrain de 860 m2 avec 4 chambres, 7 s/w et une piscine de 12×3,5 $ 1,626,441.



Le projet Canopy Hills a reçu les prestigieux prix de propriété de l'Asie du Sud-Est dans la catégorie BEST LUXURY LIFESTYLE VILLAS en 2024.



Il y a un versement.



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@RazumovskaRealEstate



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