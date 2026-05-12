  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang

Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang

Thalang, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Paiement avec crypto-monnaie
;
9
Laisser une demande
ID: 36570
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Les collines de Canopy
Complexe privé fermé de 9 vue, villas spacieuses et fonctionnelles, soigneusement conçues pour les familles avec enfants.
Les villas sont un choix idéal et une solution raisonnable pour la résidence familiale de longue durée à Phuket.
Ce n'est pas une autre propriété de villégiature, mais un projet premium pour l'investissement.

La construction du projet a débuté en juillet 2024 et sera achevée en décembre 2026.
Lieu:
dans un rayon de 3-20 minutes - 5 écoles internationales, forte demande de loyer à long terme,
vue magnifique sur les collines, les lacs et la British International School.
Qualité de vie:
haut niveau de construction, d'ingénierie, d'appareils ménagers et de matériaux de finition,
L'utilisation de solutions techniques avancées et de technologies vertes réduit considérablement le coût de la vie et de l'entretien de la villa.
Liquidité:
La région de Canopy Hills ne compte pas de projets de premier plan concurrents, la demande de logements hors tourisme continuant de croître à mesure que de nouvelles écoles internationales ouvrent.
prix compétitif pour les villas avec vue - 80 000 BTH (2300 USD / m)

2 types de villas:
650 m2ня4+1 chambre
745 m2 ня5+1 chambre ня

Superficies des parcelles de 670 m2 à 1200 m2

Aujourd'hui il y a 6 villas à vendre:
1) 754 m2 sur un terrain de 1.214 m2 avec 5+1 chambres, 7 s/w et une piscine de 15×3,5 $2,144,618

2) 742 m2 sur un terrain de 804 m2 avec 5+1 chambres, 7 s/w et une piscine de 15×3,5 $

3) 742 m2 sur un terrain de 816 m2 avec 5+1 chambres, 7 s/w et une piscine de 15×3,5 $

(4) 722 m2 sur un terrain de 672 m2 avec 4+1 chambres, 7 s/w et une piscine de 12×3,5 $

5) 650 m2 sur un terrain de 745 m2 avec 4 chambres, 7 s/w et une piscine de 12×3,5 $ 1,568,412

6) 650 m2 sur un terrain de 860 m2 avec 4 chambres, 7 s/w et une piscine de 12×3,5 $ 1,626,441.

Le projet Canopy Hills a reçu les prestigieux prix de propriété de l'Asie du Sud-Est dans la catégorie BEST LUXURY LIFESTYLE VILLAS en 2024.

Il y a un versement.

Pour plus d'informations, écrivez👇
@RazumovskaRealEstate

#KanopiHills #PhuketRealEstate #LuxuryVivre #PremierProjet #MeilleurInvestissement #Architectural Prix gagnant

Localisation sur la carte

Thalang, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa Baan-Pratum
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,11M
Villa Punyisa Layan
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,93M
Villa Panora Pool
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$584,683
Villa MOUNT MONO
Phuket, Thaïlande
depuis
$971,622
Villa The Place Thalang
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$265,687
Vous regardez
Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Thalang, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Afficher tout Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$502,274
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Welcome to the luxury villa and modern by Patina Courtyard Villa. The decoration style is modern tropical. Design of the villa be close to the natural. The villa It blends into the environment and private as possible. Location- Liporn Village (Khao Lan), Tambon Srisoonthorn Thalang Phuket…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Baan - Bua Phase I
Villa Baan - Bua Phase I
Villa Baan - Bua Phase I
Villa Baan - Bua Phase I
Villa Baan - Bua Phase I
Villa Baan - Bua Phase I
Villa Baan - Bua Phase I
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,12M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2004
Nombre d'étages 2
Surface 332–956 m²
9 objets immobiliers 9
Prêt à emménagerÀ propos du complexe :Le projet comprend 5 bâtiments et 20 unités, offrant des espaces résidentiels de haute qualité allant de 120 à 250 m². L'architecture est conçue dans un style moderne en mettant l'accent sur l'harmonie avec la nature. De vastes espaces verts et une cour …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Afficher tout Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$155,403
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Introducing Anasiri Paklok, an exciting new housing development by Sansiri, strategically located in a promising area of Phuket. Situated near the iconic Thao Thep Monument, it offers convenient access to various amenities, making it an ideal choice for modern living. Within just 5 minutes, …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Realting.com
Aller