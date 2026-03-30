  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Ko Kaeo
  4. Villa Kamernyj kompleks

Villa Kamernyj kompleks

Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$556,466
;
17
Laisser une demande
ID: 35060
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Mueang Phuket
  • Ville
    Ko Kaeo
  • Village
    Ban Bang Ku

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

🏡 Villы 297

🌴 Tayland, Phuket (une région avec une logistique confortable, rhino British International School)

💰 de 19 276 000 THB (~ 540 000 dollars)

🔥

✅ Format Varnay

✅ Bolshaya territoria bole 70 paradis (

✅ 1

✅ Ryaddom British International School

✅ Équilibre: silence Pâtes

🏡 Variante

  • 3 chambres à coucher à partir de ~297 m2

  • 4 chambres à partir de 424 m2

  • Participations: 70

  • Stationnement: 2

  • Plancher spacieux, privatnye zonы дыха

💎 Toutes les villas avec réparation et mobilier intégré

🌿 Infrastructure urinaux la station

  • Clubhouse avec fitness et sauna

  • Bassin + Bassin pour enfants

  • Les virgules des enfants et l'igrove.

  • Espace de coworking

  • Parc Central et jardins de poche

👉 Ce n'est pas qu'une maison. C'est un milieu de vie confortable.

🏬 Avantage important en matière d'investissement

Dans le projet a été préempté sa propre zone commerciale (29 locaux):

☕ café 🛒 mini-marché

💊 pharmacie

💅 beauté et servir

➡️ On doit aller au complexe.

➡️ Povыshaet liquidity et Stoyostj immobilier

📍 Emplacement (Phuket)

  • Partie centrale de l'île

  • Il n'y a pas de problème.

  • 10 minutes pour la British International School

  • Dostup k stoream, gospitalam, marinam

  • - Oui.

💸 Conditions d'achat (période de conservation)

Armure :

  • 300 000 THB (~9 500$)

Oui.

  • 25%

  • 15%

  • 15%

  • 15%

  • 15%

  • 15%

📅 Période de différences par rapport aux travaux de construction finals

📅 Durée du projet

  • Début de la construction: 2 quartier 2026

  • Certification: 3 districts 2029

💎 ♪ Qui est-ce ?

✔ Une vie de Phukite

✔ dla seedy (école internationale rouge)

✔ D-a investissement et capital rosta

✔ ♪ ♪

📲 Notez ou permettez la planification, le prix et luchshey mal sous votre budget Subberu optionы et le rendement relatif

Localisation sur la carte

Ban Bang Ku, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa Aileen Villas Layan
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$475,462
Villa Ruenruedi Villa
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$727,600
Villa Lotus Hills
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$702,316
Villa Goldena Hillside
Kamala, Thaïlande
depuis
$341,449
Villa Two Villas Kokyang II
Rawai, Thaïlande
depuis
$335,620
Vous regardez
Villa Kamernyj kompleks
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$556,466
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Afficher tout Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Rawai, Thaïlande
depuis
$624,735
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Nouveau projet d'appartements à Rawai Ce projet est situé entre les belles plages de Nain Harn et Rawai. En plus des belles plages, il existe des infrastructures situées à proximité du complexe - centres commerciaux, restaurants, écoles internationales. Complexe — 4 bâtiments et villas. La…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa The Teak
Villa The Teak
Villa The Teak
Villa The Teak
Villa The Teak
Afficher tout Villa The Teak
Villa The Teak
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$867,834
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
With the principles of life, luxury, and longevity at the forefront, each of the Teak’;s twelve pool villas have been designed with the utmost care for those discerning buyers who value sustainability and privacy above all. Set against the lush tropical jungles of Western Phuket, these mo…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Club-house PRIME PANO
Club-house PRIME PANO
Club-house PRIME PANO
Club-house PRIME PANO
Club-house PRIME PANO
Afficher tout Club-house PRIME PANO
Club-house PRIME PANO
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,27M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Découvrez votre appartement unique du club de golf, situé à Bang Tao, Phuket. Доходность от 7 %! Действует рассрочка ! Вилла меблирована! Вилла собственным бассейном и с панорамным видом на гору! Клубный поселок La classe premium Prime Pano s'est dotée d'un système de navigation, de versions…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller