Villa Kamernyj kompleks

🏡 Villы 297
🌴 Tayland, Phuket (une région avec une logistique confortable, rhino British International School)
💰 de 19 276 000 THB (~ 540 000 dollars)
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✅ Format Varnay
✅ Bolshaya territoria bole 70 paradis (
✅ 1
✅ Ryaddom British International School
✅ Équilibre: silence Pâtes
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🏡 Variante
3 chambres à coucher à partir de ~297 m2
4 chambres à partir de 424 m2
Participations: 70
Stationnement: 2
Plancher spacieux, privatnye zonы дыха
💎 Toutes les villas avec réparation et mobilier intégré
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🌿 Infrastructure urinaux la station
Clubhouse avec fitness et sauna
Bassin + Bassin pour enfants
Les virgules des enfants et l'igrove.
Espace de coworking
Parc Central et jardins de poche
👉 Ce n'est pas qu'une maison. C'est un milieu de vie confortable.
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🏬 Avantage important en matière d'investissement
Dans le projet a été préempté sa propre zone commerciale (29 locaux):
☕ café 🛒 mini-marché
💊 pharmacie
💅 beauté et servir
➡️ On doit aller au complexe.
➡️ Povыshaet liquidity et Stoyostj immobilier
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📍 Emplacement (Phuket)
Partie centrale de l'île
Il n'y a pas de problème.
10 minutes pour la British International School
Dostup k stoream, gospitalam, marinam
- Oui.
💸 Conditions d'achat (période de conservation)
Armure :
300 000 THB (~9 500$)
Oui.
25%
15%
15%
15%
15%
15%
📅 Période de différences par rapport aux travaux de construction finals
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📅 Durée du projet
Début de la construction: 2 quartier 2026
Certification: 3 districts 2029
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💎 ♪ Qui est-ce ?
✔ Une vie de Phukite
✔ dla seedy (école internationale rouge)
✔ D-a investissement et capital rosta
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📲 Notez ou permettez la planification, le prix et luchshey mal sous votre budget Subberu optionы et le rendement relatif