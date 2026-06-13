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Villa HOME TOWN

Thalang, Thaïlande
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ID: 22464
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/11/2024

Emplacement

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  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

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À propos du complexe

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Une opportunité unique d'investir dans des villas de luxe sur l'île de Phuket ! C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent un revenu stable et du confort !
700 m de la plage!
Commodités : Hall d'entrée, bibliothèque, café-bar, clinique communautaire, restaurant, dépanneur, piscine communautaire, salle polyvalente, gymnase, salle de jeux pour enfants, sécurité.
Localisation :
- 700 m de la plage de Naiyang :
- à distance de marche des cafés, restaurants, salles de fitness, spas, magasins ;
- L'aéroport international de Phuket est à 10 minutes en voiture.
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Thalang, Thaïlande

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