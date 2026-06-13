Villa HOME TOWN

Une opportunité unique d'investir dans des villas de luxe sur l'île de Phuket ! C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent un revenu stable et du confort !
700 m de la plage!
Commodités : Hall d'entrée, bibliothèque, café-bar, clinique communautaire, restaurant, dépanneur, piscine communautaire, salle polyvalente, gymnase, salle de jeux pour enfants, sécurité.
Localisation :
- 700 m de la plage de Naiyang :
- à distance de marche des cafés, restaurants, salles de fitness, spas, magasins ;
- L'aéroport international de Phuket est à 10 minutes en voiture.
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* Le coût peut varier selon le cours.