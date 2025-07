Villa Monetaria Villas

Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*

À qui cela s'adresse-t-il :

Parfait pour ceux qui recherchent une vie luxueuse dans un paradis tropical et des investissements immobiliers intelligents. Le projet est conçu pour les personnes exigeantes qui apprécient le confort, l'élégance et la sécurité.

À propos de l'emplacement :

Situées près de la plage de Rawai, à la pointe sud de Phuket, les villas Monetaria offrent tranquillité, sérénité et magnifiques couchers de soleil sur les rives de la mer d'Andaman. L'emplacement prestigieux allie un accès pratique aux meilleurs endroits de Phuket à l'isolement.

À propos du projet :

Les villas Monetaria sont la quintessence du luxe et du design contemporain. Le projet comprend des villas de 3 et 4 chambres (de 274,10 m² à 374,90 m²) et des terrains de 320 à 520,46 m². Chaque villa est équipée d'une piscine et d'un aménagement paysager pour créer votre paradis personnel.

Équipements :

clubhouse, centre de fitness, café, espace de coworking, sécurité, vidéosurveillance, gestion immobilière, électricité souterraine, piscine, parking.

Attractivité des investissements :

Phuket, connue pour sa splendeur naturelle et son tourisme haut de gamme en pleine croissance, connaît une hausse constante des prix de l'immobilier. Monetaria Villas offre des conditions favorables aux investisseurs axés sur la croissance du capital et les revenus locatifs.

Top 3 des caractéristiques :

Emplacement luxueux près de la plage de Rawai ; Équipements modernes et service haut de gamme ; Haut potentiel de retour sur investissement.

*Les billets sont offerts en cadeau lors de l'achat de tout bien immobilier avec nous sur l'île de Phuket, à partir de 100 000 $