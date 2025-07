Complexe résidentiel Carob Hill

Caroube Hill vous invite à un emplacement incroyablement beau avec ses résidences élégamment décorées qui offrent un hébergement confortable et une vue unique sur la nature, ainsi que des équipements tels que deux piscines et une salle de sport.

Au milieu de la magnificence de la nature, ce projet élégant surplombant la mer et les montagnes vous offre un séjour confortable. Design moderne, combinant des équipements tels que: jardin, balcon et terrasse. Au total, 38 logements sont représentés. Caroube Hill a trois types différents d'hébergement qui correspondent à tous vos besoins: 8 appartements 1+1, 8 lofts 1+1 et 22 villas adjacentes 2+1.

Ce projet est situé au cœur des montagnes de Beshparmak, où la nature des montagnes légendaires s'étendant le long de la côte est combinée avec le luxe. Le projet a été nommé d'après les caroubiers, l'une des plantes endémiques de Chypre-Nord, que vous trouverez souvent dans cette région et sur le projet.

Les Caroubes Le projet Hill s'inspire de l'architecture méditerranéenne et utilise les pierres jaunes caractéristiques de la région, offrant un aspect naturel qui se marie avec la texture locale. Avec une expérience architecturale unique, Carob Hill offre une structure moderne et durable qui préserve la richesse culturelle et historique de Chypre-Nord.

Chypre a accueilli de nombreuses civilisations tout au long de son histoire, et le village de Tatlisu est l'une des colonies de ce patrimoine historique. Le temple de Chrysosotiros, situé au centre du village puis transformé en mosquée, est l'une des principales attractions de la région. Caroube Hill est à seulement 3 minutes en voiture de cette église.

Profitez d'une vie calme et confortable avec une vue imprenable sur la mer et la montagne depuis Carob Hill!