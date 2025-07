Complexe résidentiel Aloha Beach Resort

Le complexe est situé sur 80 hectares de terrain dans la zone pittoresque de TATLISU sur la première côte. A 800 mètres se trouve le complexe HAWAII HOMES, et 6,5 km, d'autre part, le complexe BAHAMAS HOMES, dont l'accès est gratuit pour les résidents de la station Aloha Beach.

Le concept du projet est PRÊT AU MOUVEMENT. Le prix comprend le mobilier et les appareils ménagers. Cuisine moderne et salles de bains. Système central de climatisation. Système d'entrée de carte.

Il y a 2 phases à Aloha Beach Resort. Phase Je comprend 5+1 et 3+1 villas de luxe, des appartements de type A 1+1 et des appartements de type B 1+1. La phase II comprend les bungalows de type V 2 et 3 chambres, les appartements de type A 1+1, les appartements de type B 1+1 de jardin et les penthouses de 2+1 lotf.

AMÉNAGEMENTS:

piscine intérieure chauffée,

spa (sauna, massage, hammam),

salle de sport,

court de tennis,

restaurant,

réception,

cinéma de plage et de plage,

piscines avec des spectacles d'eau et de lumière

SPÉCIFICATIONS LUXURIQUES: