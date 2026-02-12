Appartement dans un nouvel immeuble Dormix

Une boutique résidentielle à Famagusta
Dormix est un développement résidentiel exclusif, combinant une architecture moderne, des aménagements efficaces, et un emplacement stratégique de premier plan.
Le projet se compose seulement de 17 unités:
16 appartements élégants 2+1 (75 m2 chacun)
1 magnifique penthouse 3+1 (200 m2 + 95 m2 de terrasse)
Son format boutique garantit la confidentialité, l'exclusivité et un fort attrait pour l'investissement.
📍 Lieu principal
Dormix est idéalement positionné dans l'une des zones les plus à la demande de Famagusta:
3 minutes à l'Université de la Méditerranée orientale (UEM)
2 minutes de l'hôpital d'État de Famagusta
5 minutes pour Glapsides Beach
Les centres commerciaux, les transports en commun et les équipements clés de la ville sont tous facilement accessibles.
Un mélange parfait de confort urbain et de confort côtier 🌊
🏡 Détails du projet
Total des unités: 17
Appartements: 75 m2
Penthouse: 200 m2 + 95 m2 terrasse panoramique
Caractéristiques supplémentaires:
Balcons privés
Parking couvert
Ascenseur
Le penthouse offre un toit expansif avec vue panoramique, idéal pour la détente et le divertissement.
💼 Avantages pour l'investissement
Dormix est conçu pour les résidents et les investisseurs à la recherche de rendements stables.
Principaux avantages:
Excellent emplacement près de l'UEM
Forte demande de location toute l'année
Finitions intérieures de haute qualité
Dépenses opérationnelles couvertes par les locataires
Possibilités d'appréciation du capital
Que vous soyez à la recherche d'un revenu de location stable ou d'une maison élégante près de la mer, Dormix représente une opportunité immobilière intelligente et sécurisée dans l'une des régions du nord de Chypre.