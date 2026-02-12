  1. Realting.com
  Appartement dans un nouvel immeuble Dormix

Appartement dans un nouvel immeuble Dormix

Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$130,179
T.V.A.
;
16
ID: 33335
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Gazimagusa Belediyesi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    5

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Une boutique résidentielle à Famagusta

Dormix est un développement résidentiel exclusif, combinant une architecture moderne, des aménagements efficaces, et un emplacement stratégique de premier plan.

Le projet se compose seulement de 17 unités:

  • 16 appartements élégants 2+1 (75 m2 chacun)

  • 1 magnifique penthouse 3+1 (200 m2 + 95 m2 de terrasse)

Son format boutique garantit la confidentialité, l'exclusivité et un fort attrait pour l'investissement.

📍 Lieu principal

Dormix est idéalement positionné dans l'une des zones les plus à la demande de Famagusta:

  • 3 minutes à l'Université de la Méditerranée orientale (UEM)

  • 2 minutes de l'hôpital d'État de Famagusta

  • 5 minutes pour Glapsides Beach

Les centres commerciaux, les transports en commun et les équipements clés de la ville sont tous facilement accessibles.

Un mélange parfait de confort urbain et de confort côtier 🌊

🏡 Détails du projet

Total des unités: 17
Appartements: 75 m2
Penthouse: 200 m2 + 95 m2 terrasse panoramique

Caractéristiques supplémentaires:

  • Balcons privés

  • Parking couvert

  • Ascenseur

Le penthouse offre un toit expansif avec vue panoramique, idéal pour la détente et le divertissement.

💼 Avantages pour l'investissement

Dormix est conçu pour les résidents et les investisseurs à la recherche de rendements stables.

Principaux avantages:

  • Excellent emplacement près de l'UEM

  • Forte demande de location toute l'année

  • Finitions intérieures de haute qualité

  • Dépenses opérationnelles couvertes par les locataires

  • Possibilités d'appréciation du capital

Que vous soyez à la recherche d'un revenu de location stable ou d'une maison élégante près de la mer, Dormix représente une opportunité immobilière intelligente et sécurisée dans l'une des régions du nord de Chypre.

Localisation sur la carte

Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord

Posez toutes vos questions
Laisser une demande Voir les contacts
