Complexe résidentiel ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA

Orchard : une oasis luxueuse au cœur de Chypre-Nord

🏝Complexe résidentiel unique entouré de nature, vergers et harmonie méditerranéenne

Orchard n'est pas seulement une maison, c'est un mode de vie. Situé dans la zone verte et écologique d'Yenibogazici, à seulement 1 km de la plage de sable, il offre une combinaison unique de confort, de luxe et d'intimité. Ici, vous pouvez profiter du silence de la nature et en même temps être à seulement 8 km de l'historique Famagusta - l'une des villes les plus développées de Chypre-Nord.

🌿L'écosystème parfait pour vivre et se détendre

ORCHARD est une communauté autonome où l'architecture moderne s'intègre au paysage naturel. Vous trouverez des villas et appartements haut de gamme entourés d'arbres fruitiers, de palmiers et de cascades d'eau. Chaque maison ici est un espace idéal pour vivre, où chaque détail est pensé.

Choix exclusif de propriété

🏡 VILLA - UN POUVOIR

Chaque villa dispose de grandes terrasses, son terrain propre et la possibilité de créer une piscine personnelle.

✔Villas Mango (177 m2, terrain 287-475 m2) – élégantes villas de deux étages et maisons de ville autour d'une piscine privée.

✔Villas Berry (183 m2, terrain 140-255 m2) – maisons de ville confortables avec accès individuel à la piscine.

✔Villas Olive (183 m2, terrain 275 m2) – villas indépendantes avec trois chambres.

✔Villas Orange (274 m2, terrain 400-610 m2) – quatre chambres, cinq salles de bains et une piscine privée.

✔Villas Apple (310 m2, terrain 410-530 m2) – la possibilité de construire une piscine personnelle.

🏙 Appartements – Style et confort

Résidences de deux étages avec fenêtres panoramiques et vue incroyable.

✔Almond - appartements dans le centre du complexe donnant sur la piscine et le restaurant.

✔Lime est un quartier calme isolé avec un panorama de palmiers.

✔Lotus & Cherry est la partie la plus pittoresque du complexe avec une piscine bleue, un club pour enfants et des espaces lounge.

📐Sélection des formats: studios, 1+1, 2+1, 3+1, surfaces de 44 à 120 m2.

Les avantages de Orchard

🔹Emplacement prestigieux - 1 km de la plage, 8 km de Famagusta, 40 km de l'aéroport.

🔹Autonomie - magasins, restaurants, supermarchés sur le territoire.

🔹Niveau d'infrastructure 5 étoiles:

✔ Piscines extérieures et intérieures 🏊‍♂

✔ Centre de fitness, court de tennis, beach volley 🏋‍♂🏐

✔ Spa, sauna et espace salon ства‍♀

✔ Espaces de jeux pour enfants, club pour enfants, bar 🍸👶

✔ Zone protégée fermée avec vidéosurveillance 24/7 🔒

Votre nouvelle maison est un verger

Écrivez ou appelez-nous, sélectionnez la propriété selon vos préférences. Nous organisons un accord sûr avec le développeur!