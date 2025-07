Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort

Bienvenue dans un complexe de luxe à thème de santé privée situé à Tatlis, l'une des zones les plus pittoresques de Chypre-Nord. Ce projet vous invite à un monde de confort, de beauté naturelle et d'équipements haut de gamme où vous pourrez profiter d'une vue incroyable sur les montagnes, la mer Méditerranée et les paysages pittoresques de l'île toute l'année.

L'ACL propose des studios avec leur propre jardin et studio-pethouses, des appartements d'une chambre et des appartements de deux chambres avec deux niveaux et un niveau. Dans le territoire magnifique et équipé du complexe résidentiel, vous enrichirez votre journée avec diverses activités et profiterez de la nature.

Le complexe comprendra des cliniques médicales modernes, où vous pouvez obtenir une aide et des soins qualifiés pour votre santé. Pour les amateurs de yoga et de méditation seront fournis des salles spéciales créées pour l'immersion dans la paix et l'harmonie. En outre, le complexe sera une salle de fitness moderne avec de l'équipement professionnel pour maintenir votre forme physique. Détendez-vous et restaurez votre corps à un hammam et un sauna qui vous aideront à vous débarrasser du stress et de la fatigue. Profitez de soins relaxants dans la piscine intérieure et visitez le centre de beauté pour vous offrir des soins de la peau et des cheveux. Le complexe offre des sentiers spéciaux pour la course, la marche et le vélo, afin que vous puissiez profiter d'un style de vie actif et de la beauté environnante.

Plan de paiement : 35 % de la mise de fonds, solde en versements jusqu'en mars 2027. Le projet offre des possibilités d'investissement, y compris la revente et la location.

IMPORTANT: Actuellement, il y a une promotion estivale et les prix commencent à partir de 135 000 livres anglaises Sterling. Cette action est limitée dans le temps !

-25 minutes à 5* hôtels

-45 minutes du centre Kyrenia

-60 minutes pour l'aéroport d'Ercan

Ne manquez pas l'occasion de devenir propriétaire dans cet incroyable complexe, où le luxe et le confort sont combinés avec de magnifiques vues et commodités. Contactez-nous pour une consultation gratuite et une sélection des meilleurs projets d'investissement à Chypre-Nord !