Complexe résidentiel Brise de Vallee

Küçükerenköy / Esentepe, Chypre-Nord
📍 À propos de l'emplacement
Küçükerenköy est l'une des zones les plus charmantes et les plus en développement de Chypre-Nord 🌊⛰
Parfaitement situé entre la mer et les montagnes, entouré d'oliviers et de nature intacte.
✨ Atmosphère calme et verte
🏖 Plages de sable à seulement 300 mètres
🌿 Espace ouvert, air frais et superbe vue panoramique
🍽 Restaurants et lieux de loisirs à proximité
📈 Fort potentiel d'investissement dans une région en croissance
Un endroit idéal pour vivre paisiblement, vacances et revenus de location
---
🏗 A propos du projet BRISE DE VALLEE
Taille totale du terrain : 54 225 m2
Total des unités : 324
Types de blocs & #160;:
🔹 Un bloc — Studios
7 blocs × 12 unités = 84 unités
(Appartements de jardin et penthouses)
🔹 B. Appartement 1+1
13 blocs × 12 unités = 156 unités
(Appartements de jardin et penthouses)
🔹 C Block — 2+1 Appartements
7 blocs × 12 unités = 84 unités
(Appartements de jardin et penthouses)
📅 Calendrier de construction
🛠 Début: 2025
🏁 Achèvement : décembre 2027
⏳ 36 mois construction + 6 mois délai de grâce
💳 Plan de paiement
🔐 Frais de réservation : 5 000 GBP (valable pendant 3 semaines)
💰 40 % d'acompte (y compris les frais de réservation)
📆 60% de versements sans intérêt
• jusqu'à l'achèvement des travaux (12/2027)
• + 12 mois après le transfert des clés ⚠️
🏊♂️ Installations sur place
🍽 Restaurant
🏋️♀️ Complexe Gym & Sports
💆 Centre SPA & Sauna
🎭 Amphithéâtre ouvert, Auditorium ouvert et Cinéma en plein air
👧 Terrain de jeux pour enfants
🌊 Distance de marche de la plage
🍹 Barre de piscine
🏊 Piscine communautaire
🚿 Douches communes, WC & Chambres à langer
🏢 Bureau de la gestion
Yoga en plein air Domaine
🚶 Chemins de randonnée
🌿 Zones d'activités extérieures
✅ Inclus dans le prix de vente
🔥 Tous les penthouses comprennent des terrasses sur le toit
• Espace barbecue
• Mini cuisine
(Jacuzzi et douche sont en option)
🚗 Parking privé
📐 Spécifications techniques complètes
🌡 Système de chauffage et de refroidissement
BRISE DE VALLEE est l'équilibre parfait de la nature, de la mer Méditerranée et de la vie moderne de style resort