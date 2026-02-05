  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Complexe résidentiel Brise de Vallee

Complexe résidentiel Brise de Vallee

Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$157,000
T.V.A.
BTC
1.8674865
ETH
97.8829507
USDT
155 223.6948129
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
51
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33285
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Village
    Agios Amvrosios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Küçükerenköy / Esentepe, Chypre-Nord

📍 À propos de l'emplacement

Küçükerenköy est l'une des zones les plus charmantes et les plus en développement de Chypre-Nord 🌊⛰
Parfaitement situé entre la mer et les montagnes, entouré d'oliviers et de nature intacte.

✨ Atmosphère calme et verte
🏖 Plages de sable à seulement 300 mètres
🌿 Espace ouvert, air frais et superbe vue panoramique
🍽 Restaurants et lieux de loisirs à proximité
📈 Fort potentiel d'investissement dans une région en croissance

Un endroit idéal pour vivre paisiblement, vacances et revenus de location

---

🏗 A propos du projet BRISE DE VALLEE

Taille totale du terrain : 54 225 m2
Total des unités : 324

Types de blocs & #160;:

🔹 Un bloc — Studios
7 blocs × 12 unités = 84 unités
(Appartements de jardin et penthouses)

🔹 B. Appartement 1+1
13 blocs × 12 unités = 156 unités
(Appartements de jardin et penthouses)

🔹 C Block — 2+1 Appartements
7 blocs × 12 unités = 84 unités
(Appartements de jardin et penthouses)

📅 Calendrier de construction

🛠 Début: 2025
🏁 Achèvement : décembre 2027
⏳ 36 mois construction + 6 mois délai de grâce

💳 Plan de paiement

🔐 Frais de réservation : 5 000 GBP (valable pendant 3 semaines)
💰 40 % d'acompte (y compris les frais de réservation)
📆 60% de versements sans intérêt
• jusqu'à l'achèvement des travaux (12/2027)
• + 12 mois après le transfert des clés ⚠️

🏊‍♂️ Installations sur place

🍽 Restaurant
🏋️‍♀️ Complexe Gym & Sports
💆 Centre SPA & Sauna
🎭 Amphithéâtre ouvert, Auditorium ouvert et Cinéma en plein air
👧 Terrain de jeux pour enfants
🌊 Distance de marche de la plage
🍹 Barre de piscine
🏊 Piscine communautaire
🚿 Douches communes, WC & Chambres à langer
🏢 Bureau de la gestion
Yoga en plein air Domaine
🚶 Chemins de randonnée
🌿 Zones d'activités extérieures

✅ Inclus dans le prix de vente

🔥 Tous les penthouses comprennent des terrasses sur le toit
• Espace barbecue
• Mini cuisine
(Jacuzzi et douche sont en option)

🚗 Parking privé
📐 Spécifications techniques complètes
🌡 Système de chauffage et de refroidissement

BRISE DE VALLEE est l'équilibre parfait de la nature, de la mer Méditerranée et de la vie moderne de style resort

Localisation sur la carte

Agios Amvrosios, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Caesar
Tymvou, Chypre du Nord
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$115,019
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Limnia, Chypre du Nord
depuis
$379,961
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$171,851
Quartier résidentiel Green Diamond Tower City
Patriki, Chypre du Nord
depuis
$107,656
Vous regardez
Complexe résidentiel Brise de Vallee
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$157,000
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Sueno Villas
Complexe résidentiel Sueno Villas
Complexe résidentiel Sueno Villas
Complexe résidentiel Sueno Villas
Complexe résidentiel Sueno Villas
Afficher tout Complexe résidentiel Sueno Villas
Complexe résidentiel Sueno Villas
Klepini, Chypre du Nord
depuis
$1,37M
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 2
Villas exclusives avec vue panoramique sur la mer dans les montagnes de BeshparmakÀ propos de la région d'Arapkoy (Arapkoy), Chypre-Nord 📍Dans les montagnes pittoresques de Besparmak se trouve le village douillet d'Arakköy – un lieu où la nature, l'histoire et le silence se réunissent en par…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Complexe résidentiel AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Complexe résidentiel AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Complexe résidentiel AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Complexe résidentiel AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Afficher tout Complexe résidentiel AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Complexe résidentiel AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Vasilia, Chypre du Nord
depuis
$245,211
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
RESIDENCE AQUALINA – Symbole d'élégance et d'image unique de la vieBienvenue à AQUALINA RESIDENCE, un complexe résidentiel de luxe sur la côte ouest de Kyrenia, où le style de vie méditerranéen est combiné avec un confort impeccable. Le projet est situé à seulement 400 mètres de la mer, vous…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Aqualina
Quartier résidentiel Aqualina
Quartier résidentiel Aqualina
Quartier résidentiel Aqualina
Quartier résidentiel Aqualina
Quartier résidentiel Aqualina
Vasilia, Chypre du Nord
depuis
$169,716
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller