Complexe résidentiel Brise de Vallee

Küçükerenköy / Esentepe, Chypre-Nord

📍 À propos de l'emplacement

Küçükerenköy est l'une des zones les plus charmantes et les plus en développement de Chypre-Nord 🌊⛰

Parfaitement situé entre la mer et les montagnes, entouré d'oliviers et de nature intacte.

✨ Atmosphère calme et verte

🏖 Plages de sable à seulement 300 mètres

🌿 Espace ouvert, air frais et superbe vue panoramique

🍽 Restaurants et lieux de loisirs à proximité

📈 Fort potentiel d'investissement dans une région en croissance

Un endroit idéal pour vivre paisiblement, vacances et revenus de location

---

🏗 A propos du projet BRISE DE VALLEE

Taille totale du terrain : 54 225 m2

Total des unités : 324

Types de blocs & #160;:

🔹 Un bloc — Studios

7 blocs × 12 unités = 84 unités

(Appartements de jardin et penthouses)

🔹 B. Appartement 1+1

13 blocs × 12 unités = 156 unités

(Appartements de jardin et penthouses)

🔹 C Block — 2+1 Appartements

7 blocs × 12 unités = 84 unités

(Appartements de jardin et penthouses)

📅 Calendrier de construction

🛠 Début: 2025

🏁 Achèvement : décembre 2027

⏳ 36 mois construction + 6 mois délai de grâce

💳 Plan de paiement

🔐 Frais de réservation : 5 000 GBP (valable pendant 3 semaines)

💰 40 % d'acompte (y compris les frais de réservation)

📆 60% de versements sans intérêt

• jusqu'à l'achèvement des travaux (12/2027)

• + 12 mois après le transfert des clés ⚠️

🏊‍♂️ Installations sur place

🍽 Restaurant

🏋️‍♀️ Complexe Gym & Sports

💆 Centre SPA & Sauna

🎭 Amphithéâtre ouvert, Auditorium ouvert et Cinéma en plein air

👧 Terrain de jeux pour enfants

🌊 Distance de marche de la plage

🍹 Barre de piscine

🏊 Piscine communautaire

🚿 Douches communes, WC & Chambres à langer

🏢 Bureau de la gestion

Yoga en plein air Domaine

🚶 Chemins de randonnée

🌿 Zones d'activités extérieures

✅ Inclus dans le prix de vente

🔥 Tous les penthouses comprennent des terrasses sur le toit

• Espace barbecue

• Mini cuisine

(Jacuzzi et douche sont en option)

🚗 Parking privé

📐 Spécifications techniques complètes

🌡 Système de chauffage et de refroidissement

BRISE DE VALLEE est l'équilibre parfait de la nature, de la mer Méditerranée et de la vie moderne de style resort