Complexe résidentiel Habitat

La superficie du complexe est de 220 000 m2, dont 35 % sont en construction.
Le complexe est situé entre la mer au nord et les montagnes au sud. Belle vue !🌊🏡⛰️
Toute l'infrastructure à proximité est disponible:
Entre les plages et les complexes du développeur il y a 2 navettes🚌
Les prix commencent à partir de £115,000💷
Au choix : studios, 1+1, 2+1, 3+1 et bungalow avec piscine🏡
Plan de paiement
Clés en décembre 2027🔑
Tous les acheteurs bénéficient de 5 à 14 jours d'hébergement gratuit en 2025, 2026 et 2027.
Il y a une société de gestion (70% / 30%).
Il y a aussi une action !🎁 Lors de l'achat de biens immobiliers dans ce complexe, vous êtes donné comme un cadeau de nous: