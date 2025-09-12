Complexe résidentiel Habitat

La superficie du complexe est de 220 000 m2, dont 35 % sont en construction.

Le complexe est situé entre la mer au nord et les montagnes au sud. Belle vue !🌊🏡⛰️

Toute l'infrastructure à proximité est disponible:

école

hôpital,

supermarché

bazar agricole,

banques,

salon de beauté,

café

Boutique de Barber,

coworking

aire de jeux intérieure et ouverte pour les enfants,

5 grandes piscines extérieures,

5 piscines intérieures,

Spa, sauna, hammam,

Salle de fitness

plage de sable avec club,

restaurant

Entre les plages et les complexes du développeur il y a 2 navettes🚌

Les prix commencent à partir de £115,000💷

Au choix : studios, 1+1, 2+1, 3+1 et bungalow avec piscine🏡

Plan de paiement

35 % d'acompte,

65% en versements pour 36 mois

Clés en décembre 2027🔑

Tous les acheteurs bénéficient de 5 à 14 jours d'hébergement gratuit en 2025, 2026 et 2027.

Il y a une société de gestion (70% / 30%).

Il y a aussi une action !🎁 Lors de l'achat de biens immobiliers dans ce complexe, vous êtes donné comme un cadeau de nous: