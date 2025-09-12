  1. Realting.com
Complexe résidentiel Habitat

Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$156,091
;
15
ID: 27961
Dernière actualisation: 12/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Tatlisu Belediyesi
  • Village
    Akanthou

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

La superficie du complexe est de 220 000 m2, dont 35 % sont en construction.

Le complexe est situé entre la mer au nord et les montagnes au sud. Belle vue !🌊🏡⛰️

Toute l'infrastructure à proximité est disponible:

  • école
  • hôpital,
  • supermarché
  • bazar agricole,
  • banques,
  • salon de beauté,
  • café
  • Boutique de Barber,
  • coworking
  • aire de jeux intérieure et ouverte pour les enfants,
  • 5 grandes piscines extérieures,
  • 5 piscines intérieures,
  • Spa, sauna, hammam,
  • Salle de fitness
  • plage de sable avec club,
  • restaurant

Entre les plages et les complexes du développeur il y a 2 navettes🚌

Les prix commencent à partir de £115,000💷

Au choix : studios, 1+1, 2+1, 3+1 et bungalow avec piscine🏡

Plan de paiement

  • 35 % d'acompte,
  • 65% en versements pour 36 mois

Clés en décembre 2027🔑

Tous les acheteurs bénéficient de 5 à 14 jours d'hébergement gratuit en 2025, 2026 et 2027.

Il y a une société de gestion (70% / 30%).

Il y a aussi une action !🎁 Lors de l'achat de biens immobiliers dans ce complexe, vous êtes donné comme un cadeau de nous:

  • conseil,
  • le droit de timbre,
  • titre
  • TVA,
  • demande au ministère.

Localisation sur la carte

Akanthou, Chypre du Nord

