Complexe résidentiel Reflection

Réflexion est un projet résidentiel ultra-luxe situé dans la paisible région de Tatlısu, où les paysages verts luxuriants rencontrent la mer Méditerranée bleue profonde.

Au nord, les résidents bénéficient d'une vue panoramique sur la mer azure 🌊

Au sud, les magnifiques montagnes de Chypre ⛰

Les attractions à proximité incluent:

Plage d'Esentepe

Plage de Kaplıca

Centre de golf de Korineum ⛳

et de nombreuses destinations bien connues

Le projet est à environ 40 minutes en voiture du centre de Kyrenia et de la région d'Iskele, parfaitement positionné entre deux zones clés.

🌿 Concept du projet

La réflexion combine oxygène propre, environnement naturel, et la vie de luxe sous un même toit.

Faits saillants du projet:

Surface totale : 21 195 m2

4 000 m2 d'espace vert paysager

600 m2 piscines extérieures

700 m2 d'installations sociales intérieures

Un total de 84 logements de luxe

Une communauté résidentielle entièrement équipée et exclusive conçue pour une vie confortable et un fort potentiel d'investissement 💼✨

🏊 Services sociaux

Restaurant / Café

Barre de piscine

Gymnase

Sauna

Piscine extérieure & piscine pour enfants

Piscine intérieure

Aire de jeux pour enfants 👶

🏡 Types de logements

Appartement 1+1

2+1 Penthouse Loft

Appartement 3+1

3+1 Villa-Bungalow

Chaque résidence offre une vue panoramique sur la mer et un paysage impressionnant, combinant élégance et vie pratique.

✨ Caractéristiques générales

Système central de générateur automatique

Système de sécurité CCTV

Réservoirs souterrains en béton armé

Ramp pour personnes handicapées

Comptoir de cuisine en pierre italien (appartements)

Jacuzzi en option sur le toit terrasse à Loft Penthouse

Système de climatisation VRF (villas et appartements)

Armoires intégrées dans toutes les chambres

🏡 Caractéristiques de la villa

Piscine à débordement

Jacuzzi de toit 🛁

Espace barbecue sur terrasse sur le toit

2 places de parking privé 🚗🚗

Porte automatique de jardin télécommandée

Comptoir italien en pierre dans la cuisine et les salles de bains

Système d'interphone vidéo couleur IP

Cheminée 🔥

La réflexion offre un style de vie privilégié entouré de nature, de vues panoramiques et de design raffiné.

Un choix parfait pour ceux qui recherchent la tranquillité, l'exclusivité et la valeur à long terme à Chypre-Nord 🌅✨