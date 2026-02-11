  1. Realting.com
Complexe résidentiel Reflection

Akanthou, Chypre du Nord
$218,891
35
ID: 33322
Dernière actualisation: 11/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Tatlisu Belediyesi
  • Village
    Akanthou

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Réflexion est un projet résidentiel ultra-luxe situé dans la paisible région de Tatlısu, où les paysages verts luxuriants rencontrent la mer Méditerranée bleue profonde.

Au nord, les résidents bénéficient d'une vue panoramique sur la mer azure 🌊
Au sud, les magnifiques montagnes de Chypre ⛰

Les attractions à proximité incluent:

  • Plage d'Esentepe

  • Plage de Kaplıca

  • Centre de golf de Korineum ⛳

  • et de nombreuses destinations bien connues

Le projet est à environ 40 minutes en voiture du centre de Kyrenia et de la région d'Iskele, parfaitement positionné entre deux zones clés.

🌿 Concept du projet

La réflexion combine oxygène propre, environnement naturel, et la vie de luxe sous un même toit.

Faits saillants du projet:

  • Surface totale : 21 195 m2

  • 4 000 m2 d'espace vert paysager

  • 600 m2 piscines extérieures

  • 700 m2 d'installations sociales intérieures

  • Un total de 84 logements de luxe

Une communauté résidentielle entièrement équipée et exclusive conçue pour une vie confortable et un fort potentiel d'investissement 💼✨

🏊 Services sociaux

  • Restaurant / Café

  • Barre de piscine

  • Gymnase

  • Sauna

  • Piscine extérieure & piscine pour enfants

  • Piscine intérieure

  • Aire de jeux pour enfants 👶

🏡 Types de logements

  • Appartement 1+1

  • 2+1 Penthouse Loft

  • Appartement 3+1

  • 3+1 Villa-Bungalow

Chaque résidence offre une vue panoramique sur la mer et un paysage impressionnant, combinant élégance et vie pratique.

✨ Caractéristiques générales

  • Système central de générateur automatique

  • Système de sécurité CCTV

  • Réservoirs souterrains en béton armé

  • Ramp pour personnes handicapées

  • Comptoir de cuisine en pierre italien (appartements)

  • Jacuzzi en option sur le toit terrasse à Loft Penthouse

  • Système de climatisation VRF (villas et appartements)

  • Armoires intégrées dans toutes les chambres

🏡 Caractéristiques de la villa

  • Piscine à débordement

  • Jacuzzi de toit 🛁

  • Espace barbecue sur terrasse sur le toit

  • 2 places de parking privé 🚗🚗

  • Porte automatique de jardin télécommandée

  • Comptoir italien en pierre dans la cuisine et les salles de bains

  • Système d'interphone vidéo couleur IP

  • Cheminée 🔥

La réflexion offre un style de vie privilégié entouré de nature, de vues panoramiques et de design raffiné.
Un choix parfait pour ceux qui recherchent la tranquillité, l'exclusivité et la valeur à long terme à Chypre-Nord 🌅✨

Localisation sur la carte

Akanthou, Chypre du Nord

