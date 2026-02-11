Complexe résidentiel Reflection

Réflexion est un projet résidentiel ultra-luxe situé dans la paisible région de Tatlısu, où les paysages verts luxuriants rencontrent la mer Méditerranée bleue profonde.
Au nord, les résidents bénéficient d'une vue panoramique sur la mer azure 🌊
Au sud, les magnifiques montagnes de Chypre ⛰
Les attractions à proximité incluent:
Plage d'Esentepe
Plage de Kaplıca
Centre de golf de Korineum ⛳
et de nombreuses destinations bien connues
Le projet est à environ 40 minutes en voiture du centre de Kyrenia et de la région d'Iskele, parfaitement positionné entre deux zones clés.
🌿 Concept du projet
La réflexion combine oxygène propre, environnement naturel, et la vie de luxe sous un même toit.
Faits saillants du projet:
Surface totale : 21 195 m2
4 000 m2 d'espace vert paysager
600 m2 piscines extérieures
700 m2 d'installations sociales intérieures
Un total de 84 logements de luxe
Une communauté résidentielle entièrement équipée et exclusive conçue pour une vie confortable et un fort potentiel d'investissement 💼✨
🏊 Services sociaux
Restaurant / Café
Barre de piscine
Gymnase
Sauna
Piscine extérieure & piscine pour enfants
Piscine intérieure
Aire de jeux pour enfants 👶
🏡 Types de logements
Appartement 1+1
2+1 Penthouse Loft
Appartement 3+1
3+1 Villa-Bungalow
Chaque résidence offre une vue panoramique sur la mer et un paysage impressionnant, combinant élégance et vie pratique.
✨ Caractéristiques générales
Système central de générateur automatique
Système de sécurité CCTV
Réservoirs souterrains en béton armé
Ramp pour personnes handicapées
Comptoir de cuisine en pierre italien (appartements)
Jacuzzi en option sur le toit terrasse à Loft Penthouse
Système de climatisation VRF (villas et appartements)
Armoires intégrées dans toutes les chambres
🏡 Caractéristiques de la villa
Piscine à débordement
Jacuzzi de toit 🛁
Espace barbecue sur terrasse sur le toit
2 places de parking privé 🚗🚗
Porte automatique de jardin télécommandée
Comptoir italien en pierre dans la cuisine et les salles de bains
Système d'interphone vidéo couleur IP
Cheminée 🔥
La réflexion offre un style de vie privilégié entouré de nature, de vues panoramiques et de design raffiné.
Un choix parfait pour ceux qui recherchent la tranquillité, l'exclusivité et la valeur à long terme à Chypre-Nord 🌅✨