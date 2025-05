Complexe résidentiel ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe

Bienvenue à ALOHA BEACH RESORT, un complexe résidentiel exclusif sur le premier littoral méditerranéen dans la pittoresque région de Tatlisu. Ce projet luxueux allie harmonie naturelle, confort haut de gamme et technologies innovantes, créant une atmosphère unique pour la vie et les loisirs.

🌿 Architecture et espace

Sur le territoire de plus de 70.000 m2 il y a des villas exquises, des bungalows spacieux et des appartements élégants, dont chacun est pensé au plus petit détail.

Appartements avec jardin et penthouses 1+1

Maisons à penthouses 2+1

Bungalows 2+1 et 3+1

Villas de luxe 5+1 avec terrasses spacieuses et vue panoramique

Toutes les résidences sont fabriquées dans un style méditerranéen moderne, avec des matériaux naturels, des fenêtres panoramiques et des terrasses spacieuses, créant un sentiment de liberté absolue et d'intimité.

🏝 Avantages et commodités

ALOHA BEACH RESORT n'est pas seulement un logement, mais une vraie station avec une infrastructure 5 étoiles:

✔La plage de sable et le cinéma de plage

✔Piscines uniques avec exposition d'eau et de lumière

✔Piscine intérieure chauffée

✔Centre SPA Premium avec sauna, hammam et salles de massage

✔Restaurant de haute cuisine et bar de la piscine

✔Centre de fitness moderne et terrains de sport

✔Réception 24 heures sur 24 et niveau de service 5 ★

✔Zones de loisirs et allées pédestres

✔Transfert au club de golf et supermarché

💎 Qualité et style

Chaque résidence est équipée de finitions premium et de meubles avec un choix de:

Version complète avec meubles et appareils design

Option sans meubles avec des économies allant jusqu'à £20 000

Dans les intérieurs utilisés:

✨ Tuiles en pierre naturelle et porcelaine

✨ Élégants plafonds extensibles avec éclairage LED

✨ Fenêtres en aluminium double

✨ Cuisine design avec comptoirs en granit

✨ Système ABB "Smart Home" et accès aux cartes

📅 Modalités de paiement flexibles

✔ Contribution initiale - 35%

✔ 65% versement – versements égaux à partir de janvier 2024 à la livraison du complexe (décembre 2026)

🌊 Emplacement parfait

🏖1 km des meilleures plages de Tatlisu

🏙8 km de Famagusta historique

✈40 km de l'aéroport international d'Ercan

Aloha Beach Resort est plus qu'une maison. C'est un symbole de goût raffiné, de confort et d'un véritable style de vie méditerranéen.

📞Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus et réservez votre résidence de rêve!