Complejo residencial Emerald Garden View

🌿Apartamentos en Emerald Garden View - Venta en Thuжn An (Xo Chi Minh City) 🇻🇳
📍 Clase de confort en la TP. Centro HCM • inversiones con potencial de crecimiento
💥 Principales activos
⭐ Iniciar un nuevo proyecto de uno de los desarrolladores clave de la región de TNE Emerald Garden VIEW
⭐ Ubicación en đeng Nguyen Shí Thanh, Thuen An – cerca de los principales centros de infraestructura de TNE Emerald Garden VIEW
⭐ Conectado con el TP. Centro HCM, parques industriales y transporte - metro, autopistas EMERALD GARDEN VIEW
⭐ 100% propiedad "sая hаяng" - a largo plazo para todos los propietarios de TNE EMERALD GARDEN VIEW
⭐ Oportunidad de aprendizaje: Valor Crecimiento + Alquiler
🏙 Acerca del proyecto
🔸 2 torres de 25 plantas, cerca de 2000+ apartamentos
📅 Entrega de la instalación - 2o trimestre de 2028 TNE EMERALD GARDEN VIEW
📐 Rango de área: aproximadamente 36–83 m2 (1–3 opciones de dormitorio)
Todos los apartamentos con balcones / loggias y diseño reflexivo de TNE Emerald Garden VIEW
🏡 Infraestructura (para vivir y alquilar)
✔ Zonas verdes y Sky Garden
✔ Piscina para adultos y niños
✔ Gimnasio & SRA, zonas VBQ, parques infantiles
✔ Espacios comunitarios y zona de comunicación
✔ Accesibilidad de transporte a Aeon Mall, bënh viën quнаяc tная " KCN VISIR, LotteMart/Aeon TNE EMERALD GARDEN VIEW+ 1
💰 Precios y condiciones de participación
🔹 umbral de entrada - desde $54,000
📆 Inicio de las ventas: 20 de diciembre - limitadas mejores lotes
💳 Depósito para la participación en el presalo: $1,200 USD (fijo el derecho de primera elección)
💸 Instalación hasta 3 años - pago flexible antes de la entrega
🏠 Entrando en una etapa temprana – potencial de crecimiento máximo
📊 Inversión atractiva
📈 El potencial de crecimiento de los costos se desarrollará aún más en el contexto del desarrollo de la infraestructura de la metrópoli líder.
📈 El deterioro del poder adquisitivo de los lotes primarios hace que la entrada al principio sea especialmente rentable.
💼 Un paquete adecuado para los ingresos de alquiler pasivo y de vida propios.
📍 Ventajas de localización
🚗 10 minutos para metro/centros logísticos
🚗 Acceso rápido a parques industriales y empleos
🛒 En el paso - centros comerciales, servicios y áreas recreativas Emirates Garden View
📲 ¿Listo para elegir mucho para un beneficio?
📞Escribe y te ayudaré:
✔ Elija la mejor opción para su presupuesto
✔ calcular rentabilidad y costo
✔ organizar vista y reservar
✔ acompañar
🌟 El número de los mejores apartamentos es estrictamente limitado - ir al comienzo y fijar condiciones favorables!