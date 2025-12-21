  1. Realting.com
  2. Vietnam
  3. Ciudad Ho Chi Minh
  4. Complejo residencial Emerald Garden View

Complejo residencial Emerald Garden View

Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
de
$54,000
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33091
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Vietnam
  • Ciudad
    Ciudad Ho Chi Minh

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    25

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

🌿Apartamentos en Emerald Garden View - Venta en Thuжn An (Xo Chi Minh City) 🇻🇳

📍 Clase de confort en la TP. Centro HCM • inversiones con potencial de crecimiento


💥 Principales activos

⭐ Iniciar un nuevo proyecto de uno de los desarrolladores clave de la región de TNE Emerald Garden VIEW
⭐ Ubicación en đeng Nguyen Shí Thanh, Thuen An – cerca de los principales centros de infraestructura de TNE Emerald Garden VIEW
⭐ Conectado con el TP. Centro HCM, parques industriales y transporte - metro, autopistas EMERALD GARDEN VIEW
⭐ 100% propiedad "sая hаяng" - a largo plazo para todos los propietarios de TNE EMERALD GARDEN VIEW
⭐ Oportunidad de aprendizaje: Valor Crecimiento + Alquiler


🏙 Acerca del proyecto

🔸 2 torres de 25 plantas, cerca de 2000+ apartamentos
📅 Entrega de la instalación - 2o trimestre de 2028 TNE EMERALD GARDEN VIEW
📐 Rango de área: aproximadamente 36–83 m2 (1–3 opciones de dormitorio)
Todos los apartamentos con balcones / loggias y diseño reflexivo de TNE Emerald Garden VIEW


🏡 Infraestructura (para vivir y alquilar)

✔ Zonas verdes y Sky Garden
✔ Piscina para adultos y niños
✔ Gimnasio & SRA, zonas VBQ, parques infantiles
✔ Espacios comunitarios y zona de comunicación
✔ Accesibilidad de transporte a Aeon Mall, bënh viën quнаяc tная " KCN VISIR, LotteMart/Aeon TNE EMERALD GARDEN VIEW+ 1


💰 Precios y condiciones de participación

🔹 umbral de entrada - desde $54,000
📆 Inicio de las ventas: 20 de diciembre - limitadas mejores lotes
💳 Depósito para la participación en el presalo: $1,200 USD (fijo el derecho de primera elección)
💸 Instalación hasta 3 años - pago flexible antes de la entrega
🏠 Entrando en una etapa temprana – potencial de crecimiento máximo


📊 Inversión atractiva

📈 El potencial de crecimiento de los costos se desarrollará aún más en el contexto del desarrollo de la infraestructura de la metrópoli líder.
📈 El deterioro del poder adquisitivo de los lotes primarios hace que la entrada al principio sea especialmente rentable.

💼 Un paquete adecuado para los ingresos de alquiler pasivo y de vida propios.


📍 Ventajas de localización

🚗 10 minutos para metro/centros logísticos
🚗 Acceso rápido a parques industriales y empleos
🛒 En el paso - centros comerciales, servicios y áreas recreativas Emirates Garden View


📲 ¿Listo para elegir mucho para un beneficio?

📞Escribe y te ayudaré:
✔ Elija la mejor opción para su presupuesto
✔ calcular rentabilidad y costo
✔ organizar vista y reservar
✔ acompañar

🌟 El número de los mejores apartamentos es estrictamente limitado - ir al comienzo y fijar condiciones favorables!

Localización en el mapa

Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Complejo residencial Emerald Garden View
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
de
$54,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
No se encontraron complejos en Vietnam similares. Utilizar la búsqueda avanzada
Realting.com
Ir