🌿Apartamentos en Emerald Garden View - Venta en Thuжn An (Xo Chi Minh City) 🇻🇳

📍 Clase de confort en la TP. Centro HCM • inversiones con potencial de crecimiento



💥 Principales activos

⭐ Iniciar un nuevo proyecto de uno de los desarrolladores clave de la región de TNE Emerald Garden VIEW

⭐ Ubicación en đeng Nguyen Shí Thanh, Thuen An – cerca de los principales centros de infraestructura de TNE Emerald Garden VIEW

⭐ Conectado con el TP. Centro HCM, parques industriales y transporte - metro, autopistas EMERALD GARDEN VIEW

⭐ 100% propiedad "sая hаяng" - a largo plazo para todos los propietarios de TNE EMERALD GARDEN VIEW

⭐ Oportunidad de aprendizaje: Valor Crecimiento + Alquiler



🏙 Acerca del proyecto

🔸 2 torres de 25 plantas, cerca de 2000+ apartamentos

📅 Entrega de la instalación - 2o trimestre de 2028 TNE EMERALD GARDEN VIEW

📐 Rango de área: aproximadamente 36–83 m2 (1–3 opciones de dormitorio)

Todos los apartamentos con balcones / loggias y diseño reflexivo de TNE Emerald Garden VIEW



🏡 Infraestructura (para vivir y alquilar)

✔ Zonas verdes y Sky Garden

✔ Piscina para adultos y niños

✔ Gimnasio & SRA, zonas VBQ, parques infantiles

✔ Espacios comunitarios y zona de comunicación

✔ Accesibilidad de transporte a Aeon Mall, bënh viën quнаяc tная " KCN VISIR, LotteMart/Aeon TNE EMERALD GARDEN VIEW+ 1



💰 Precios y condiciones de participación

🔹 umbral de entrada - desde $54,000

📆 Inicio de las ventas: 20 de diciembre - limitadas mejores lotes

💳 Depósito para la participación en el presalo: $1,200 USD (fijo el derecho de primera elección)

💸 Instalación hasta 3 años - pago flexible antes de la entrega

🏠 Entrando en una etapa temprana – potencial de crecimiento máximo



📊 Inversión atractiva

📈 El potencial de crecimiento de los costos se desarrollará aún más en el contexto del desarrollo de la infraestructura de la metrópoli líder.

📈 El deterioro del poder adquisitivo de los lotes primarios hace que la entrada al principio sea especialmente rentable.

💼 Un paquete adecuado para los ingresos de alquiler pasivo y de vida propios.



📍 Ventajas de localización

🚗 10 minutos para metro/centros logísticos

🚗 Acceso rápido a parques industriales y empleos

🛒 En el paso - centros comerciales, servicios y áreas recreativas Emirates Garden View



