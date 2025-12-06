  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Mina Al arab
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos

apartamentos
13
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Mostrar todo Villa Marbella
Villa Marbella
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,46M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
¡Exquisita villa Marbella a orillas del Mar Arábigo! ¡Excelente opción para vivir, reventa y alquiler (ROI - 6% en $)! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Es posible obtener un permiso de residencia! ¡El complejo está terminado! Infraestructura: playa privada, campos de golf, s…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Mostrar todo Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,94M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Colección NB por RAK Properties – Elite Viviendo en los Zapatos de Mina Al Arab.Residencias privadas con arquitectura intemporal.4 Dormitorios TENIDOS MANO: Q4 2026Panorama general del proyecto:La colección NB de RAK Properties es un exclusivo enclave residencial de villas y mansiones ultra …
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir