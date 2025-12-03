  1. Realting.com
  Emiratos Árabes Unidos
  Abu Dabi
  Casas nuevas

Casas de obra nueva en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Abu Dabi
6
Ghadeer Al Tayr
3
Al Ain
1
Al Faqa
1
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,01M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 1 022 m²
1 objeto inmobiliario 1
Invierta en bienes raíces en Dubai: ¡ganancias récord y seguridad garantizada! - No está sujeto al impuesto inmobiliario y al alquiler; - Los bienes inmuebles están creciendo a un precio del 5-7% anual; - Entrega sin intereses por hasta 3-5 años; - Las mejores instalaciones a los mejores…
Agencia
DDA Real Estate
Pueblo de cabañas Reem Hills
Pueblo de cabañas Reem Hills
Pueblo de cabañas Reem Hills
Pueblo de cabañas Reem Hills
Pueblo de cabañas Reem Hills
Pueblo de cabañas Reem Hills
Pueblo de cabañas Reem Hills
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,17M
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 1 068–1 163 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Reem Hills es un desarrollo de Q Properties bajo el paraguas de Q Holding. Es una comunidad cerrada en una ubicación verdaderamente única en Abu Dhabi y Reem Island # 39; s, diseñado para permitir a los residentes disfrutar de sus sentidos en un entorno único y lujoso al proporcionar un esca…
Agencia
Unique homes world wide properties
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,50M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Karon PhuketKaron Phuket
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Mostrar todo Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,33M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
¡Una villa elegante en la lujosa comunidad de Kayan Fase 2! ¡Una excelente opción para vivir e invertir! Altos ingresos por alquiler: ¡desde el 10%! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Cuotas sin intereses! Fecha de vencimiento - 1er trimestre. 2026 Servicios: centro comunitar…
Agencia
DDA Real Estate
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Mostrar todo Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
de
$8,20M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
SHA Villas embody the SHA lifestyle, offering a continuous journey towards optimal health and a personal haven for seclusion, allowing you to restore your spirit and body when needed.   Here, you will discover a world of natural beauty that includes lush gardens, pristine beaches, and …
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Mostrar todo Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,26M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Agencia
DDA Real Estate
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Mostrar todo Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,97M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Villa en el nuevo proyecto de lujo Ohana By The Sea en Abu Dhabi en la costa del Golfo Arábigo! ¡Totalmente amueblado! ¡Cuotas sin intereses! ¡Perfecto para vivir e invertir! Fecha de vencimiento: 2do trimestre 2025 Servicios: playa privada blanca como la nieve, jardines propios en el…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Mostrar todo Villa Marbella
Villa Marbella
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,85M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Welcome to Marbella, where you can enjoy premium living in a coastal community located in the heart of Bloom Living, a fully integrated and comprehensively equipped mixed-use complex in Zayed City, Abu Dhabi.   Inspired by Mediterranean Spanish architecture and complemented by the comf…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Mostrar todo Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Al Faqa, Emiratos Árabes Unidos
de
$405,665
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Bienvenido a un lugar donde puedes vivir la vida que siempre has soñado. Posado para ser la comunidad más codiciada de la UAE, Arabian HIlls Estate es donde construirás tu hogar perfecto y crearás tu estilo de vida ideal en una vibrante comunidad con servicios excepcionales, desde excelentes…
Agencia
Easy Life Property
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Mostrar todo Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$952,740
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA PARA RECIBIR EL ESTATUS DE RESIDENTE. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales …
Agencia
DDA Real Estate
Villa Bloom Living Almeria
Villa Bloom Living Almeria
Villa Bloom Living Almeria
Villa Bloom Living Almeria
Villa Bloom Living Almeria
Mostrar todo Villa Bloom Living Almeria
Villa Bloom Living Almeria
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,24M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
¡Villa en la nueva comunidad de lujo Bloom Living Almeria en Abu Dhabi! ¡Infraestructura exclusiva! ¡Acabados llave en mano de alta calidad, cocinas completamente terminadas y terrenos ajardinados! ¡Excelente ubicación! ¡Por la vida y la inversión! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipot…
Agencia
DDA Real Estate
