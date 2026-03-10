  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Umm al-Qaywayn
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos

apartamentos
13
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa Coral Beach Villas
Villa Coral Beach Villas
Villa Coral Beach Villas
Villa Coral Beach Villas
Villa Coral Beach Villas
Mostrar todo Villa Coral Beach Villas
Villa Coral Beach Villas
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,68M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 3
¡Villa exclusiva en la nueva comunidad de Coral Beach Villas con acceso privado a la playa! ¡Vistas panorámicas del Golfo Pérsico! Distribución espaciosa. ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a plazos en los Emiratos Árabes Unidos! Amenidades: Campo …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Siniya Island Sobha
Villa Siniya Island Sobha
Villa Siniya Island Sobha
Villa Siniya Island Sobha
Villa Siniya Island Sobha
Mostrar todo Villa Siniya Island Sobha
Villa Siniya Island Sobha
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,88M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Explore la isla Siniya en Umm Al Quwain, una nueva comunidad exclusiva lanzada por Sobha Realty. Descubra una vida de lujo en medio de la belleza natural con impresionantes villas y apartamentos frente al mar diseñados en tonos tierra.#SiniyaIsland #UmmAlQuwain #SobhaRealty #LuxuryLivingIsla…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Villa Siniya Island
Villa Siniya Island
Villa Siniya Island
Villa Siniya Island
Villa Siniya Island
Mostrar todo Villa Siniya Island
Villa Siniya Island
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,88M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
En el mapa
Realting.com
Ir