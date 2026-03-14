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Casas de obra nueva en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos

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Villa Al Thuraya Island
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Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,06M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
¡Villa de lujo en el nuevo proyecto de la isla Al Thuraya en Sharjah! ¡Perfecto para vivir e invertir! ¡Rodeado de exuberante vegetación! ¡Para los amantes de los paseos y la naturaleza! Infraestructura desarrollada! ¡Cerca de la playa! ¡Plan de pago a plazos sin %! La villa cuenta con espa…
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