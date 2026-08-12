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Dúplex del mar en venta en Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
7
Ras al-Jaima
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28 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Número de plantas 16
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$1,88M
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Dúplex 5 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 304 m²
Número de plantas 11
Apartamentos de lujo con pago a plazos después de la entrega de 24 meses en las islas de Dub…
$4,92M
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Dúplex 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Número de plantas 14
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$990,667
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Dúplex 5 habitaciones en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 636 m²
Número de plantas 16
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$8,96M
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Piso 3/9
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 131 m²
Piso 1/9
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$1,51M
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Dúplex 5 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 251 m²
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$2,61M
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Dúplex 3 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Número de plantas 9
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 440 m²
Número de plantas 13
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$4,01M
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Dúplex 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Piso 1/12
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Dúplex 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 310 m²
Piso 100/100
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$34,47M
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Dúplex 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 733 m²
Piso 13/18
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$11,31M
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Piso 3/9
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$1,43M
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Dúplex 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 279 m²
Piso 11/13
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$5,11M
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Dúplex 3 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 363 m²
Número de plantas 14
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$2,58M
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Piso 2/9
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$1,36M
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 258 m²
Número de plantas 18
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$1,49M
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Dúplex 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 437 m²
Número de plantas 8
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$1,57M
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Dúplex 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
Piso 1/12
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Apartamentos de lujo en Dubai Islands con vistas al mar Ubicado en las prestigiosas Dubai Is…
$2,19M
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 9
Apartamentos Frente al Mar con Cuotas en la Isla Siniyah, Umm Al-Quwain La isla Siniyah, ubi…
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 52
Elegantes Apartamentos con Vistas Panorámicas en Palm Jumeirah, Dubái Ubicado en una prestig…
$2,22M
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 11
Apartamentos de lujo con pago a plazos después de la entrega de 24 meses en las islas de Dub…
$2,44M
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Dúplex 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 927 m²
Piso 48/50
Propiedades únicas diseñadas por Cavalli con vistas al mar en el puerto de Dubai El puerto d…
$19,95M
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Dúplex 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 4/12
Apartamentos frente al mar con pago a plazos en Ras Al Khaimah, isla de Al Marjan Los aparta…
$831,329
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 443 m²
Número de plantas 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Precio en demanda
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Número de plantas 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Precio en demanda
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Dúplex 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 391 m²
Número de plantas 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Precio en demanda
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