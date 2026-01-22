  1. Realting.com
  Emiratos Árabes Unidos
  Sharjah
  Casas nuevas

Casas de obra nueva en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos

Sarja
5
Al Hamriyah
1
Villa Saro 3
Villa Saro 3
Villa Saro 3
Villa Saro 3
Villa Saro 3
Villa Saro 3
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,43M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
¡Exquisita villa en la comunidad Saro 3 en el corazón de Masaar en Sharjah! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Perfecto para vivir e invertir! ¡Cuotas sin intereses! ¡Cocina completamente amueblada y todos los electrodomésticos necesarios! Fecha de vencimiento: 2do trimestre 2…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Madain Square
Villa Madain Square
Villa Madain Square
Villa Madain Square
Villa Madain Square
Villa Madain Square
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$661,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
¡Villas premium de Madain Square ubicadas en el corazón de Sharjah! ¡Lo más destacado del proyecto es el paisajismo con especies raras de árboles exóticos de África y Asia! Infraestructura desarrollada! ¡Cocina totalmente amueblada y con electrodomésticos! ¡Encontraremos viviendas con una ta…
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Saro 1
Casa adosada Saro 1
Casa adosada Saro 1
Casa adosada Saro 1
Casa adosada Saro 1
Casa adosada Saro 1
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$698,904
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
¡Elegante casa adosada en el nuevo complejo Saro 1 en el corazón de Masaar en Sharjah! ¡Cocina amueblada y electrodomésticos necesarios! ¡Un maravilloso apartamento para vivir e invertir! Amenidades: Pistas para correr y andar en bicicleta, yoga y meditación, áreas de juegos infantiles, pis…
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Saro 2
Casa adosada Saro 2
Casa adosada Saro 2
Casa adosada Saro 2
Casa adosada Saro 2
Casa adosada Saro 2
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$767,671
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
¡Elegante casa adosada en el nuevo complejo Saro 2 en el corazón de Masaar en Sharjah! ¡Cuotas sin intereses! ¡Perfecto para vivir e invertir! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! Amenidades: Pistas para correr y andar en bicicleta, yoga y meditación, áreas de juegos infantiles, …
Agencia
DDA Real Estate
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,06M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
¡Villa de lujo en el nuevo proyecto de la isla Al Thuraya en Sharjah! ¡Perfecto para vivir e invertir! ¡Rodeado de exuberante vegetación! ¡Para los amantes de los paseos y la naturaleza! Infraestructura desarrollada! ¡Cerca de la playa! ¡Plan de pago a plazos sin %! La villa cuenta con espa…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Sequoia 2
Villa Sequoia 2
Villa Sequoia 2
Villa Sequoia 2
Villa Sequoia 2
Villa Sequoia 2
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,45M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Villa en el complejo multifuncional Sequoia 2 en Sharjah! ¡Cocina amueblada y todos los electrodomésticos necesarios! ¡Cuotas sin intereses! ¡Perfecto para una vida cómoda y una inversión! Infraestructura: áreas de yoga, senderos para correr y andar en bicicleta, piscinas al aire libre, ca…
Agencia
DDA Real Estate
