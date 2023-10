Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

de €901,340

Ríndete a: 2025

Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA PARA RECIBIR EL ESTATUS DE RESIDENTE. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera de ingresos; - protección legal de la transacción; - consulta gratuita; más de 200 oficinas en la Federación de Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros países. ¡seleccione bienes raíces para su presupuesto y deseos! Fay Al Reeman II — la nueva fase de la comunidad a gran escala Fay Al Reeman de Aldar Properties, ubicada en Abu Dhabi. El proyecto, que se anunció en febrero de 2023, fue la última incorporación a la zona franca de Alreeman e incluirá 557 villas con 3 – 6 dormitorios que varían en tamaño desde 304 metros cuadrados. m a 495 metros cuadrados. Todas las casas constarán de dos plantas. Incluyen balcones, terrazas, un mejlis interior y exterior y un dormitorio de doncellas. Las villas no están integradas — puedes amueblarlas a tu gusto. Para una máxima comodidad para los residentes, estarán equipados con un sistema de aire acondicionado DX split. En el territorio de la comunidad, los residentes podrán aprovechar las comodidades de primera clase, que incluyen: - áreas de juego para niños cubiertas y abiertas; - sala de juegos; - gimnasio; - piscina; - un sitio de yoga al aire libre; - canchas deportivas multiusos; - banda de rodadura y senderos para bicicletas; - salidas; - escuela; - áreas verdes abiertas; - una mezquita. Ubicación: Fay Al Reeman II se encuentra en la tranquila zona de Al Shamkha, que ahora está en construcción. En el futuro, habrá una infraestructura desarrollada, en particular instituciones educativas de primera clase, un campo de golf, etc. A 10 minutos en coche de la comunidad se encuentran: - jardines de infancia: Small Stars Nursery, Happy Jump Nursery Al Shamkha, Al Jeel Kindergarten, Teddy bear Nursery — Al Shamkah, etc.; - Escuelas: Al Reyada School, Al Qimma School, Mohammad Bin Al Qasim School; instalaciones médicas: Centro Médico Sama Al Shamkha, Centro Médico Shamkha, Clínica de Diseño Dental, Centro Médico Healthline; - centros comerciales: AL SHAMKHA MALL, Makani Mall Al Shamkhah. Los propietarios de la villa tendrán fácil acceso a la autopista principal del emirato Sheikh Maktoum Bin Rashid Road, lo que facilita el acceso a diferentes partes de Abu Dhabi. Por lo tanto, los residentes de Fay Al Reeman II podrán llegar al Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi en unos 15 minutos, al centro de entretenimiento del emirato de la Isla Yas, donde se encuentra la pista de carreras del Circuito Yas Marina, parques temáticos de fama mundial y otras atracciones, — en 25 minutos. El centro cultural de la capital de los Emiratos Árabes Unidos, la isla de Saadiyat, donde se puede visitar el Louvre Abu Dhabi, se encuentra a 40 minutos en coche. Contaremos todas las complejidades de adquirir bienes raíces en los EAU. ¡Escribe o llama, responde todas tus preguntas!