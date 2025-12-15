  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos

3
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,50M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,97M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Villa en el nuevo proyecto de lujo Ohana By The Sea en Abu Dhabi en la costa del Golfo Arábigo! ¡Totalmente amueblado! ¡Cuotas sin intereses! ¡Perfecto para vivir e invertir! Fecha de vencimiento: 2do trimestre 2025 Servicios: playa privada blanca como la nieve, jardines propios en el…
DDA Real Estate
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
de
$8,20M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
SHA Villas embody the SHA lifestyle, offering a continuous journey towards optimal health and a personal haven for seclusion, allowing you to restore your spirit and body when needed.   Here, you will discover a world of natural beauty that includes lush gardens, pristine beaches, and …
Pro Part Недвижимость L.L.C.
