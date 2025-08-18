Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Sivas
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Sivas, Turquía

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento en Kadriye, Turquía
Apartamento
Kadriye, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
32 villas en parcela de 11.056 m2 y ofrecen una oportunidad única de inversión con renta gar…
$877,626
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Sivas, Turquía

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir