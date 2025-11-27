Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Odunpazarı
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Odunpazari, Turquía

bienes raíces comerciales
4
Producción Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Producción 25 m² en Odunpazari, Turquía
Producción 25 m²
Odunpazari, Turquía
Área 25 m²
$231,36M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir