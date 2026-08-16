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Casas en la montaña en Venta en Konyaalti, Turquía

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Villa 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casa en Venta con Jardín Espacioso en Çağlarca Konyaaltı El barrio de Çağlarca, parte del di…
$314,633
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Dúplex 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas a la montaña cerca de la playa en un complejo seguro con piscina en …
$286,170
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Casa 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Casa 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 346 m²
Número de plantas 2
Villas en un Complejo con Garaje y Vistas al Bosque en Konyaaltı Este exclusivo complejo de …
$1,13M
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Casa 7 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Casa 7 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 3
Villa de 6 dormitorios y 6 baños de 3 plantas con piscina privada en Konyaaltı, Antalya La v…
$1,09M
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Casa 7 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Casa 7 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 3
Villas con Sistemas Domóticos y Aparcamiento en Konyaaltı El barrio de Molla Yusuf en Konyaa…
$1,12M
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Villa 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 445 m²
Número de plantas 4
Welcome to Cosy Life Villas! into our cozy villas for life, where you can welcome the new d…
$2,15M
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