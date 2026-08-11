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Áticos del mar en Venta Kas, Turquía

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1 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Kas, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 3
Apartamento Dúplex de 2 Dormitorios con Vistas al Mar en el Centro de Kaş Antalya Kaş, ubica…
$292,206
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