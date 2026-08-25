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Villas del mar en venta en Gazipasa, Turquía

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1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 HABITACIONES 1 SALÓN TRIPLEX CHALET DE 350 m² TERRENO DE 1.000 m² BAÑO Y ASEO JACUZZ…
$649 970
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