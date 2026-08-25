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Áticos del mar en Venta Gazipasa, Turquía

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Ático Ático 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$220 141
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Ático Ático 4 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$262 073
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Ático Ático 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 7
Apartamentos cerca del mar en un complejo con comodidades en Antalya Gazipaşa es uno de los …
$124 914
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