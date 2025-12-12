Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Baklan
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Baklan, Turquía

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Baklan, Turquía
Casa 5 habitaciones
Baklan, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 32 m²
Número de plantas 2
$25,75M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir