Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Altınova
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Vista a la montaña

Dúplex en la montaña en venta en Altinova, Turquía

;
Dúplex Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$178,336
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$178,336
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir