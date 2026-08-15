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Áticos del mar en Venta Alanya, Turquía

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27 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$303,151
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$285,661
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Ático Ático 5 habitaciones en Ispatli, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Ispatli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Apartamento Amueblado en Alanya Demirtas con Vistas Panorámicas al Mar y a la Ciudad El apar…
$171,582
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It Is RealtyIt Is Realty
Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 13
Apartamento en Venta en Complejo con Acceso Privado a la Playa en Mahmutlar, Alanya Situado …
$455,784
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Ático Ático 2 habitaciones en Tosmur, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Tosmur, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 9/9
Situado a solo 120 metros del mar, este moderno dúplex en Tosmur ofrece 2 dormitorios, 2 bañ…
Precio en demanda
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Ático Ático 5 habitaciones en Oba, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso 4/4
El ático fue adquirido por su actual propietario en 2021 por 210.000 €. El precio es muy raz…
$181,766
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 6/7
Apartamento en Orion Hill Avsallar Esta es una venta secundaria, completamente con muebles y…
$115,114
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Ático Ático 4 habitaciones en Oba, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
El mejor ático dúplex en el bloque C con orientación sur y vistas completas al mar y amuebla…
$569,245
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 7
Tipo de propiedad: Apartamento (Duplex) Categoría: nuevo. Ubicación: Alanya, distrito de Mah…
$134,407
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Ático Ático 1 habitación en Alanya, Turquía
Ático Ático 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Piso 5/6
EL PROYECTO CITY ALANYA: El estilo de vida mediterráneo de tus sueños te espera Descubre …
$578,121
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Ático Ático 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
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Ático Ático 2 habitaciones en Tosmur, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Tosmur, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 9/9
$520,907
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Ático Ático 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 3
For sale, a duplex is put up in Bektash - this is a picturesque area that is located slightl…
$316,521
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso 4/5
Sold Penthouse 2+1 with a sea view in an elite complex in walking distance from the Cleopatr…
$372,418
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Ático Ático 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 195 m²
Piso 12
The inverted duplex 3+1 in Mahmutlar is put up for sale. This area attracts its indescribabl…
$261,481
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Ático Ático 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Piscina cubierta climatizada Piscina de verano con toboganes ( 900 m2 ) Gimnasio Sauna con H…
Precio en demanda
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Ático Ático 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 215 m²
¡SOLO DOS PENTOSAS A LA IZQUIERDA!
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 4/5
El apartamento 2 + 1 en venta en Avsallar está a solo 250 metros del mar. El apartamento est…
$185,183
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
¡Otro nuevo y elegante proyecto de Trust Point, la empresa líder en construcción! En Alanya,…
$653,016
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Ático Ático 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Número de plantas 10
Lujoso ático a un precio reducido del desarrollador. Apartamento en 2 -x niveles, 4 + 1, con…
$172,344
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Ático Ático 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Ático Ático 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 4
A new unique project at the pencil stage at starting prices. is located in the central par…
$262,040
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Ático Ático 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 10
Lujoso ático a un precio reducido del desarrollador. Apartamento en 2 -x niveles, 4 + 1. Dis…
$145,788
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Ático Ático 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Piso 12/12
Yekta Kingdom Trade Centre   -Nom-mmno-functional dimensional complex, which is aPRETENDUTE…
$669,362
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
A project that adds value to life in nature and greenery, with a view of the castle and Cle…
$533,529
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Ático Ático 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 12/12
Este exquisito ático se encuentra en el animado distrito de Mahmutlar de Alanya, una zona co…
$1,11M
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Ático Ático 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Piso 4/5
Le presentamos un lujoso apartamento 2+1 de dos niveles con impresionantes vistas al mar, ub…
$289,640
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