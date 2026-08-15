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Áticos en la montaña en Venta Alanya, Turquía

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25 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$303,151
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$285,661
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Ático Ático 5 habitaciones en Ispatli, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Ispatli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Apartamento Amueblado en Alanya Demirtas con Vistas Panorámicas al Mar y a la Ciudad El apar…
$171,582
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 5 habitaciones en Oba, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso 4/4
El ático fue adquirido por su actual propietario en 2021 por 210.000 €. El precio es muy raz…
$181,766
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Ático Ático 3 habitaciones en Kestel, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1/6
Para la ciudadanía Lo que tienes: Un nuevo proyecto premium a orillas del distrito de Keste…
$498,796
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Ático Ático 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Sitness planning 3+1 penthouses in the central part of Avsallar in walking distance from the…
$240,968
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 6/7
Apartamento en Orion Hill Avsallar Esta es una venta secundaria, completamente con muebles y…
$115,114
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Ático Ático 4 habitaciones en Oba, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
El mejor ático dúplex en el bloque C con orientación sur y vistas completas al mar y amuebla…
$569,245
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Ático Ático 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 3/4
Situado a sólo 300 metros de la playa, este dúplex de 2 dormitorios totalmente amueblado ofr…
$380,122
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Ático Ático 5 habitaciones en Oba, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 4/4
En este proyecto, tenemos un techo que nos pertenece. En el bloque D nº 10. ¡Será un ático t…
$571,638
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Ático Ático 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 3
For sale, a duplex is put up in Bektash - this is a picturesque area that is located slightl…
$316,521
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/4
Este apartamento dúplex de 2 dormitorios está situado en una residencia bien mantenida a sol…
$368,809
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso 4/5
Sold Penthouse 2+1 with a sea view in an elite complex in walking distance from the Cleopatr…
$372,418
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Ático Ático 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Piscina cubierta climatizada Piscina de verano con toboganes ( 900 m2 ) Gimnasio Sauna con H…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
Piso 11
Sale of the duplex of apartments 2+1 in Makhmutlar is a very popular place for living both a…
$119,172
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Ático Ático 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 215 m²
¡SOLO DOS PENTOSAS A LA IZQUIERDA!
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
¡Otro nuevo y elegante proyecto de Trust Point, la empresa líder en construcción! En Alanya,…
$653,016
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Ático Ático 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este hermoso apartamento dúplex está situado en la zona Cleopatra de Alanya. Situado a solo …
$345,052
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Ático Ático 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Piso 12/12
Yekta Kingdom Trade Centre   -Nom-mmno-functional dimensional complex, which is aPRETENDUTE…
$669,362
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
A project that adds value to life in nature and greenery, with a view of the castle and Cle…
$533,529
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Ático Ático 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 12/12
Este exquisito ático se encuentra en el animado distrito de Mahmutlar de Alanya, una zona co…
$1,11M
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Ático Ático 128 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 128 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 128
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
A new unique project at the pencil stage at starting prices. is located in the central par…
$264,887
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/4
Este elegante apartamento dúplex se encuentra en un complejo bien mantenido a sólo 300 metro…
$320,728
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