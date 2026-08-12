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Apartamentos del mar en venta en Provincia de Phuket, Tailandia

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Phuket
35
Choeng Thale
3845
Rawai
1209
Si Sunthon
563
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380 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
LAY23105 Este apartamento vista al mar es una excelente opción para los compradores que qui…
$271,064
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
PAT22672 Step into the world of smart property investing with this unique co-ownershi…
$106,157
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Khlok, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$244,230
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
PAT23074 Con una superficie total de 178,84 metros cuadrados, este dúplex de dos dormitorio…
$725,455
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Área 294 m²
PAT6507 Villa de lujo situada en la famosa zona de la isla - Patong. Este complejo está rod…
$990,909
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Apartamento 1 habitacion en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 1
Área 85 m²
LAY6909 ¡Sólo para la inversión!Un nuevo proyecto elegante de villas boutique en Phuket con…
$392,039
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Apartamento en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento
Choeng Thale, Tailandia
Área 33 m²
CHE5341 Windows de este apartamento de una habitación con vistas a hermosas montañas y esta…
$84,926
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Apartamento 2 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 2
Área 161 m²
KAM5518 Cuatro unidades adyacentes en el cuarto piso se han combinado en un único diseño ex…
$660,027
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Apartamento 4 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 4
Área 500 m²
SUR7266 Es una villa de lujo en gloriosa ubicación, a pocos minutos de la orilla, con vista…
$2,42M
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Apartamento 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 4
Área 450 m²
LAY6598 Complejo lujoso de villas privadas ubicadas en la zona de Layan. La principal venta…
$1,45M
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Apartamento 5 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 5
Área 816 m²
KAM6523 Lujosa villa en venta en un complejo protegido con vistas panorámicas al mar.En dos…
$5,83M
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Apartamento 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 3
Área 325 m²
SUR22148 Ubicado en el corazón de Phuket, esta villa excepcional ofrece 325 metros cuadrado…
$1,06M
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Apartamento 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 721 m²
RAW22513 Esta villa excepcional ofrece vistas panorámicas al mar y un refugio sereno rodead…
$6,06M
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Apartamento 3 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
PAT22106 Descubra la sofisticación moderna en este apartamento de 3 dormitorios en Patong. …
$750,075
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Apartamento 4 habitaciones en Ratsada, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Ratsada, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
PHU22652 Esta elegante villa de 4 dormitorios ofrece la combinación perfecta de espacio, co…
$455,566
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Apartamento 2 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
BAN22715 Especificaciones:Desarrollado por Gaona Phuket Co., Ltd, este proyecto residencial…
$471,760
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Apartamento 4 habitaciones en Chalong, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Área 700 m²
CHA6911 Tener tu propia casa en la isla es un sueño hecho realidad para muchos, y puedes ha…
$1,82M
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Apartamento 1 habitacion en Ban Bang Thao, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 1
Área 196 m²
KAM5313 ¡A sólo 100 metros de la playa!Este exclusivo desarrollo ofrece una combinación úni…
$1,51M
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/6
$174,376
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Apartamento 5 habitaciones en Pa Khlok, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 5
Área 662 m²
AOP7097 Si sueñas con el lujo y el sereno viviendo en una impresionante zona natural, no bu…
$3,63M
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Apartamento 1 habitacion en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
PAT22104 Descubra la sofisticación moderna en este apartamento de 1 dormitorio en Patong. I…
$233,373
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Apartamento 3 habitaciones en Pa Khlok, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 3
Área 350 m²
CAP5363 Esta villa única de 2 pisos está situada en una ladera con vistas a la hermosa bahí…
$1,12M
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Apartamento 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
LAG22778 Esta residencia de 131 metros cuadrados de tres dormitorios en el cuarto piso ofre…
$738,842
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Apartamento 4 habitaciones en Karon, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Karon, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 398 m²
KAT4199 Convenientemente situado en una posición elevada privada con vistas al distrito de …
$2,28M
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Apartamento 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
KAT22411 Descubra su perfecto retiro costero en este elegante condominio de dos dormitorios…
$638,404
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Apartamento 6 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 6 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 907 m²
KAM5544 6 dormitorios, 9 bañosVista de mar y selva750 metros cuadrados de jardín tropical54…
$2,42M
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Apartamento 3 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 215 m²
BAN22714 Especificaciones:Desarrollado por Gaona Phuket Co., Ltd, este proyecto residencial…
$413,712
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Apartamento 1 habitacion en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
BAN21867 Descubra un lujo incomparable viviendo en este condominio en Bang Tao, estratégica…
$206,936
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Apartamento 5 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Wichit, Tailandia
Dormitorios 5
Área 980 m²
PAN21936 Presentando una residencia opulenta que epitomiza la vida de lujo, esta villa expa…
$6,60M
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Apartamento 4 habitaciones en Karon, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Karon, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 660 m²
KAR22394 Esta villa de 4 dormitorios con vista al mar ofrece un estilo de vida refinado al …
$1,48M
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Tipos de propiedades en Provincia de Phuket

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Provincia de Phuket, Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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