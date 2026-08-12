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Áticos en Venta Provincia de Phuket, Tailandia

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Choeng Thale
67
Rawai
19
Si Sunthon
7
Karon
4
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107 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Piso 1/3
Magníficas vistas panorámicas del mar sin límites en la prestigiosa zona de Layan.
$734,000
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Ático Ático 3 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 488 m²
Piso 4/4
Residencias Vista Mar: impresionante vista al mar Ático con terraza privada y piscina
$5,56M
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Ático Ático en Rawai, Tailandia
Ático Ático
Rawai, Tailandia
Área 140 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$837,060
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
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Ático Ático 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Piso 8/8
Solo hay dos apartamentos de este tipo disponibles. Los apartamentos están situados en la oc…
$651,640
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Ático Ático 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 768 m²
Piso 4/4
El último ático frente a la playa con vistas panorámicas al mar, una piscina privada en la a…
$10,37M
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Ático Ático 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 735 m²
Ático con vistas panorámicas al marNivel excepcional de lujo costero🌅 Vistas panorámicas del…
$3,97M
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Ático Ático 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 102 m²
Piso 4/5
¡Phuket y billetes de ida y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Ideal para quienes bus…
$421,093
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Ático Ático 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 5/8
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: El proyecto VIP Karon es perfecto para…
$629,573
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Ático Ático 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 253 m²
Piso 1/1
Apartamento de lujo de 3 dormitorios en venta con zona de reparación de diseño de 252.8 metr…
$501,519
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Ático Ático 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 228 m²
Piso 7/7
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Who it’s for: Diamond Condominium Phuket is ideal for fami…
$923,078
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Ático Ático 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 7/7
We are introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surround…
$381,000
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Ático Ático 3 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: For luxury home seekers with stun…
$1,05M
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Ático Ático 4 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Ático Ático 4 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 169 m²
Piso 4/6
400 m from Surin Beach, Reliable Developer About the Complex: A luxury class complex that …
$818,794
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Ático Ático 5 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Ático Ático 5 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 453 m²
Piso 3/3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es:Para quienes buscan un alojamiento de l…
$1,81M
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Ático Ático 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 3/7
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for those who value luxury and n…
$401,948
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Ático Ático 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Piso 6/7
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Who it’s for: Diamond Condominium Phuket is ideal for fami…
$703,551
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Ático Ático 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Piso 3/4
Income guaranteeAbout the complex:Phuket's only marina with 5 gold anchors offers luxurious …
$468,208
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Ático Ático 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 7/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$538,060
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Ático Ático 4 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Ático Ático 4 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 263 m²
Piso 3/4
Income guaranteeAbout the complex:Phuket's only marina with 5 gold anchors offers luxurious …
$1,62M
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Ático Ático 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 371 m²
Piso 3/4
¡boletos gratuitos de ida y vuelta a Phuket!* ¿Para quién es?Este proyecto premium frente a…
$1,93M
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Ático Ático 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 293 m²
Piso 4/5
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Para quién es adecuado: Bright Phuket es ideal pa…
$994,861
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Ático Ático 2 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Piso 3/4
Income guaranteeAbout the complex:Phuket's only marina with 5 gold anchors offers luxurious …
$468,208
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Ático Ático 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Piso 5/7
1 bedroom condo 28,3 sq.m. on the 8 floor. Unit number B827 in project So Lagoon Cherngtalay…
$922,659
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Ático Ático 1 habitación en Rawai, Tailandia
Ático Ático 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 3/7
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The project is ideal for those lo…
$359,165
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Ático Ático 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Piso 3/4
¡boletos gratuitos de ida y vuelta a Phuket!* ¿Para quién es? Garrya Residences Phuket es pe…
$1,94M
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Ático Ático 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Piso 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Ideal for those who appreciate a …
$1,74M
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Ático Ático 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Piso 4/8
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's suitable for: Ideal for those seeking luxur…
$857,340
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Ático Ático 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 184 m²
Piso 4/7
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Who it’s for: Diamond Condominium Phuket is ideal for fami…
$640,821
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Phuket, Tailandia

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