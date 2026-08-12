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Estudios en venta en Provincia de Phuket, Tailandia

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Choeng Thale
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Rawai
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Sakhu
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Karon
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443 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Choeng Thale, Tailandia
UP UP
Estudio 1 habitacion
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/7
Resort privado con vistas a la montaña, gestión de hoteles y concepto para mascotas!El proye…
$172,773
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Estudio en Rawai, Tailandia
Estudio
Rawai, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 3/7
Estudio listo en un complejo premium en Phuket!¡Asignación del dueño!Una rara oferta para aq…
$157,017
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Estudio 1 habitacion en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 2/7
Estudio apartamento en el proyecto Sobre Element A que consta de dos edificios de siete plan…
$224,151
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/6
$174,376
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Estudio 1 habitacion en Rawai, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Rawai, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 2/8
Estudio apartamento en un complejo de inversión de lujo. Los apartamentos de este tipo se ub…
$165,845
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Estudio 1 habitacion en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Kamala, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1/4
Estudio apartamento en un condominio en construcción y es una vivienda acogedora y moderna, …
$262,204
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 2/6
🏝 Venta de bienes raíces en Phuket directamente del desarrollador SID Tailandia – ninguna co…
$112,914
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 3/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,335
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Estudio en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio
Provincia de Phuket, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Número de plantas 8
Una oportunidad única para invertir en apartamentos elegantes y modernos en el corazón de Ba…
$103,509
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Estudio en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio
Provincia de Phuket, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Número de plantas 7
Objeto atractivo de inversión en la pintoresca isla de Phuket! Ingresos del 7%!¡La instalaci…
$81,925
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Estudio en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio
Provincia de Phuket, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Número de plantas 7
¡Una atractiva oportunidad de inversión! Rendimiento: del 6% anual!¡Instalaciones disponible…
$110,451
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 3/7
Entradas gratis a Phuket y Back! *Para quién es:Este proyecto es perfecto para inversores qu…
$173,433
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Estudio 1 habitacion en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2/7
VIP El complejo Tropika se encuentra en una de las zonas más prestigiosas de Phuket - Bang T…
$169,003
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Estudio 1 habitación en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kamala, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 5/7
🌴 complejo residencial de estilo complejo cerca de Kamala BeachUn moderno desarrollo residen…
$117,126
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Estudio en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio
Provincia de Phuket, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Número de plantas 7
Una oportunidad única para invertir en apartamentos de lujo en la isla de Phuket con alto po…
$102,521
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Estudio 1 habitacion en Sakhu, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Sakhu, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 5/5
El apartamento estudio en el quinto piso del condominio Sea Heaven es la fase 2.1, que fue e…
$221,928
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Estudio 1 habitacion en Thalang, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Thalang, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
Piso 2/8
Estudio apartamento en un condominio moderno, que ofrece una amplia gama de comodidades para…
$111,186
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Estudio 1 habitacion en Ban Bang Thao, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 2/8
El apartamento estudio de 28 metros cuadrados en el segundo piso del Serene Condominium refl…
$182,249
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 5/8
Estudio de 26,3 m2 en el octavo piso. Número de unidad B815 en el proyecto So Lagoon Cherngt…
$99,574
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Estudio en Rawai, Tailandia
Estudio
Rawai, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/7
Un condominio de baja altura en el sur de Phuket que ofrece instalaciones de estilo resort, …
$132,000
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1/5
Bellevue Beachfront es un exclusivo desarrollo residencial frente a la playa situado directa…
$285,000
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Estudio 1 habitación en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kamala, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/6
Finalización de la construcción en diciembre 2026
$322,000
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Estudio en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio
Provincia de Phuket, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Número de plantas 7
Una oportunidad de inversión única en el corazón de Phuket es un apartamento elegante que co…
$174,544
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Estudio 1 habitacion en Sakhu, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Sakhu, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2/5
Estudio apartamento en el segundo piso del condominio Sea Heaven - fase 2.2 El apartamento e…
$225,268
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Estudio 1 habitacion en Ban Bang Thao, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 4/7
El apartamento estudio está situado en la cuarta planta del complejo. Se pone en funcionamie…
$232,602
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,349
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,349
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Estudio 2 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio 2 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2/7
New studio for sale in the heart of Bang Tao. This offer is for those who want to live in th…
$102,100
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Idiomas hablados
English, Русский
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Estudio 2 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio 2 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/7
An ergonomic studio for sale in a new project created for those who appreciate the aesthetic…
$121,457
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/6
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Phuket, Tailandia

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