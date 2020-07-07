  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Baan Lamai
  4. Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand

Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand

Baan Lamai, Tailandia
de
$521,146
;
20
Dejar una solicitud
ID: 27429
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2473942
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 15/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Surat Thani
  • Pueblo
    Baan Lamai

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Una escapada exclusiva junto al mar a solo 100 metros de la orilla, con lujosas villas de 4 dormitorios con 5 baños, cada dormitorio una suite principal. Diseñado para vivir en familia a tiempo completo y alquiler de alta gama, la villa ofrece una esquina de spa, piscina infinita y vistas panorámicas al mar.

Cada detalle está diseñado para comodidad y estilo, mezclando la elegancia moderna con encanto tropical — pasos lejos de playas, restaurantes y conveniencias diarias.

Características:

  • trastero
  • amplia piscina
  • paisaje jardín
  • estacionamiento

Terminación - 2o trimestre de 2027.

Instalaciones y equipos en la casa
  • Aire acondicionado
  • Preinstalación de paneles solares
  • Baños amueblados
Ubicación e infraestructura cercana

Situado en la parte sur serena de Lamai, a 100 metros de la playa, el proyecto combina lujo tropical y confort:

  • 1 minuto a Lamai Beach
  • 1 minuto a Makro & Tesco Lotus
  • 4 minutos para Escuelas Internacionales de Lamai
  • 4 minutos a los mercados locales Wat Lamai
  • Rodeado de centros de naturaleza pacífica y bienestar

Localización en el mapa

Baan Lamai, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$120,265
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$90,588
Complejo residencial New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Sakhu, Tailandia
de
$154,821
Complejo residencial New complex of villas 12 minutes away from the international school campus and 15 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$555,157
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, terraces and sea views, Samui, Thailand
Baan Tai, Tailandia
de
$770,926
Está viendo
Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tailandia
de
$521,146
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Nathon, Tailandia
de
$370,044
Ofrecemos unas hermosas y modernas villas con vistas panorámicas al mar, una terraza y una piscina infinita de agua salada, un aparcamiento.La residencia cuenta con vigilancia de video abd de seguridad alrededor de la hora, un gimnasio, un centro de spa.Instalaciones y equipos en la casa Coc…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$82,431
La residencia cuenta con piscinas y fuentes, senderos y jardines, aparcamiento subterráneo, restaurantes, tiendas, cafés y un bar en la azotea, sauna, baño de vapor y jacuzzi, un estudio de yoga, un gimnasio, un parque infantil, un sistema de seguridad con CCTV.La residencia consta de 4 edif…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Rawai, Tailandia
de
$115,920
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 37–350 m²
12 objetos inmobiliarios 12
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: El proyecto puede atraer a compradores que buscan una combinación de lujo, comodidad y potencial de inversión.Acerca de la ubicación: El proyecto está ubicado a 100 metros de la playa Rawai, una zona cómoda para vivir en Phuket que se ha …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.0 – 46.0
128,219 – 225,347
Apartamentos 2 habitaciones
73.2 – 77.2
308,405 – 353,624
Apartamentos 4 habitaciones
350.0
1,53M
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones