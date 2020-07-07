Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand

Una escapada exclusiva junto al mar a solo 100 metros de la orilla, con lujosas villas de 4 dormitorios con 5 baños, cada dormitorio una suite principal. Diseñado para vivir en familia a tiempo completo y alquiler de alta gama, la villa ofrece una esquina de spa, piscina infinita y vistas panorámicas al mar.
Cada detalle está diseñado para comodidad y estilo, mezclando la elegancia moderna con encanto tropical — pasos lejos de playas, restaurantes y conveniencias diarias.
Características:
Terminación - 2o trimestre de 2027.Instalaciones y equipos en la casa
Situado en la parte sur serena de Lamai, a 100 metros de la playa, el proyecto combina lujo tropical y confort: