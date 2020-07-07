Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years

¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*

Para quién es adecuado:

Adecuado para quienes buscan una combinación de tranquilidad y lujo en la tropical Phuket. Este es el proyecto ideal para residentes a largo plazo, expatriados e inversores que buscan un estilo estético japonés e ingresos garantizados.

Sobre la ubicación:

Utopia Thalang está ubicado en el corazón de Thalang, Phuket, con fácil acceso a playas famosas, clubes de golf, restaurantes y centros comerciales. La ubicación es perfecta para una vida cómoda y para el ocio.

Sobre el proyecto:

Utopia Thalang ofrece elegantes villas japonesas de 2 dormitorios con una superficie de 70,76 m². El proyecto incluye piscina, jardines japoneses y seguridad las 24 horas. Un servicio de transporte gratuito a la playa de Maikhao y la oportunidad de participar en eventos culturales hacen que este proyecto sea único.