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Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years

Thep Krasatti, Tailandia
de
$136,787
;
15
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ID: 21933
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1006810000
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/12/24

Localización

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Thep Krasatti

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2022
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

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¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*

Para quién es adecuado:
Adecuado para quienes buscan una combinación de tranquilidad y lujo en la tropical Phuket. Este es el proyecto ideal para residentes a largo plazo, expatriados e inversores que buscan un estilo estético japonés e ingresos garantizados.

Sobre la ubicación:
Utopia Thalang está ubicado en el corazón de Thalang, Phuket, con fácil acceso a playas famosas, clubes de golf, restaurantes y centros comerciales. La ubicación es perfecta para una vida cómoda y para el ocio.

Sobre el proyecto:
Utopia Thalang ofrece elegantes villas japonesas de 2 dormitorios con una superficie de 70,76 m². El proyecto incluye piscina, jardines japoneses y seguridad las 24 horas. Un servicio de transporte gratuito a la playa de Maikhao y la oportunidad de participar en eventos culturales hacen que este proyecto sea único.

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 70.8
Precio por m², USD 2,015 – 2,026
Precio del apartamento, USD 149,749

Localización en el mapa

Thep Krasatti, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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