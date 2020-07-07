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Villa The 8 Pool Villa

Chalong, Tailandia
de
$150,647
;
25
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ID: 21927
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1000020000
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/12/24

Localización

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Mueang Phuket
  • Ciudad
    Chalong

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

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¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*

Whoitsuits:

Perfecto para aquellos que buscan una casa lujosa y asequible para vacaciones o residencia permanente en una de las zonas más deseadas de Phuket. Adecuado tanto para inversores como para aquellos que valoran la privacidad y la comodidad moderna.

Acerca de la ubicación:

Ubicado en el área de Chalong, Phuket, que es conocida por su atmósfera serena y moderna. La proximidad a la bahía de Chalong ofrece oportunidades únicas para disfrutar de un estilo de vida tropical y belleza natural.

Acerca del proyecto:

La 8 Pool Villa ofrece una combinación de lujo y asequibilidad. Villas con 2 y 3 dormitorios, construidas en parcelas que van desde 144 a 330,4 metros cuadrados, con áreas habitables de 118 a 221,29 metros cuadrados. El costo promedio por metro cuadrado es de aproximadamente ฿51,000 THB ($1,350 USD). Se espera que el proyecto esté terminado en el primer trimestre de 2024, lo que promete una realización cercana del sueño de una nueva casa.

Comodidades:
  • Vigilancia las 24 horas
  • Estacionamiento
  • Piscina privada
  • Jardines
  • Sistema de seguridad
Atractivo para la inversión:

La Villa de 8 piscinas ofrece la propiedad absoluta para empresas y ciudadanos tailandeses, lo que garantiza una inversión fiable y a largo plazo. El precio inicial de las villas es de tan solo ฿5,5 millones de THB (145 600 USD), lo que hace que este proyecto sea accesible para una amplia gama de compradores.

3 Características principales:
  • Villas lujosas y asequibles.
  • Una atractiva oportunidad de inversión con altos estándares de seguridad.
  • Diseño moderno combinado con la belleza natural de la ubicación.

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Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 118.0 – 221.3
Precio por m², USD 1,239 – 1,621
Precio del apartamento, USD 164,922 – 374,822

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Chalong, Tailandia

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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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