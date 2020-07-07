Villa The 8 Pool Villa

¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*

Whoitsuits:

Perfecto para aquellos que buscan una casa lujosa y asequible para vacaciones o residencia permanente en una de las zonas más deseadas de Phuket. Adecuado tanto para inversores como para aquellos que valoran la privacidad y la comodidad moderna.

Acerca de la ubicación:

Ubicado en el área de Chalong, Phuket, que es conocida por su atmósfera serena y moderna. La proximidad a la bahía de Chalong ofrece oportunidades únicas para disfrutar de un estilo de vida tropical y belleza natural.

Acerca del proyecto:

La 8 Pool Villa ofrece una combinación de lujo y asequibilidad. Villas con 2 y 3 dormitorios, construidas en parcelas que van desde 144 a 330,4 metros cuadrados, con áreas habitables de 118 a 221,29 metros cuadrados. El costo promedio por metro cuadrado es de aproximadamente ฿51,000 THB ($1,350 USD). Se espera que el proyecto esté terminado en el primer trimestre de 2024, lo que promete una realización cercana del sueño de una nueva casa.

Vigilancia las 24 horas

Estacionamiento

Piscina privada

Jardines

Sistema de seguridad

Comodidades:Atractivo para la inversión:

La Villa de 8 piscinas ofrece la propiedad absoluta para empresas y ciudadanos tailandeses, lo que garantiza una inversión fiable y a largo plazo. El precio inicial de las villas es de tan solo ฿5,5 millones de THB (145 600 USD), lo que hace que este proyecto sea accesible para una amplia gama de compradores.

Villas lujosas y asequibles.

Una atractiva oportunidad de inversión con altos estándares de seguridad.

Diseño moderno combinado con la belleza natural de la ubicación.

3 Características principales:

Escríbanos utilizando el formulario a continuación o llámenos, ¡responderemos todas sus preguntas!

*Entradas de regalo con la compra de cualquier propiedad con nosotros en la isla de Phuket, valorada en 100 000 USD o más.