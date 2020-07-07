Villa The 8 Pool Villa

¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Whoitsuits:
Perfecto para aquellos que buscan una casa lujosa y asequible para vacaciones o residencia permanente en una de las zonas más deseadas de Phuket. Adecuado tanto para inversores como para aquellos que valoran la privacidad y la comodidad moderna.Acerca de la ubicación:
Ubicado en el área de Chalong, Phuket, que es conocida por su atmósfera serena y moderna. La proximidad a la bahía de Chalong ofrece oportunidades únicas para disfrutar de un estilo de vida tropical y belleza natural.Acerca del proyecto:
La 8 Pool Villa ofrece una combinación de lujo y asequibilidad. Villas con 2 y 3 dormitorios, construidas en parcelas que van desde 144 a 330,4 metros cuadrados, con áreas habitables de 118 a 221,29 metros cuadrados. El costo promedio por metro cuadrado es de aproximadamente ฿51,000 THB ($1,350 USD). Se espera que el proyecto esté terminado en el primer trimestre de 2024, lo que promete una realización cercana del sueño de una nueva casa.Comodidades:
La Villa de 8 piscinas ofrece la propiedad absoluta para empresas y ciudadanos tailandeses, lo que garantiza una inversión fiable y a largo plazo. El precio inicial de las villas es de tan solo ฿5,5 millones de THB (145 600 USD), lo que hace que este proyecto sea accesible para una amplia gama de compradores.3 Características principales:
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*Entradas de regalo con la compra de cualquier propiedad con nosotros en la isla de Phuket, valorada en 100 000 USD o más.