Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Santa Cruz de Tenerife
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

bienes raíces comerciales
6
Oficina Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Oficina 130 m² en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska
Oficina 130 m²
Santa Cruz de Tenerife, Španjolska
Área 130 m²
Número de plantas 1
Locales comerciales en Santa CruzAmplias instalaciones comerciales ubicadas en Santa Cruz. L…
$188,909
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Isla Bonita Consulting, SL
Idiomas hablados
English, Русский, Español, Українська
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir