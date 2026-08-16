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Hoteles en venta en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

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Hotel 13 200 m² en La Orotava, Španjolska
Hotel 13 200 m²
La Orotava, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 13 200 m²
A complex of three houses with a grape plantation with an area of 13200 m2 is for sale. From…
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