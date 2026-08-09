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Casas en Venta en Oriental, Španjolska

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Fortuna
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Villa en Abanilla, Španjolska
Villa
Abanilla, Španjolska
Dormitorios 3
Área 168 m²
Descubra esta impresionante villa nueva situada en una gran parcela privada de 5.000 m2 en l…
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Villa en Abanilla, Španjolska
Villa
Abanilla, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
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Amplia casa de casa de 4 dormitorios cerca de Abanilla . Amplia casa de campo seminueva cerc…
$302,282
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Villa en Fortuna, Španjolska
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Fortuna, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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VILLAS DE OBRA NUEVA EN FORTUNA Villas de nueva construcción en Fortuna, Murcia. …
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Fortuna, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Fortuna, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Una excepcional casa de diseño contemporáneo con amplios espacios exteriores en la encantado…
$398,202
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Villa en Fortuna, Španjolska
Villa
Fortuna, Španjolska
Dormitorios 3
Área 160 m²
Villas modernas de dos plantas en Fortuna, Murcia, están construidas con el objetivo de prop…
$407,750
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Casa 3 habitaciones en Fortuna, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Fortuna, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Descubra esta impresionante joya arquitectónica de estilo mediterráneo, situada en un entorn…
$409,580
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Casa 5 habitaciones en Fortuna, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Fortuna, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Descubre tu nuevo proyecto de construcción en Murcia, Fortuna. Sumérgete en la tranquila bel…
$335,628
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Villa en Fortuna, Španjolska
Villa
Fortuna, Španjolska
Dormitorios 3
Área 130 m²
Exclusiva villa de una sola planta de nueva construcción, situada en una gran parcela de 750…
$419,400
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Villa en Fortuna, Španjolska
Villa
Fortuna, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN FORTUNA Villas de nueva construcción en Fortuna, Murcia. Villa i…
$406,945
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Villa en Fortuna, Španjolska
Villa
Fortuna, Španjolska
Dormitorios 3
Área 130 m²
Villa de estilo Ibiza en un tranquilo pueblo españolExclusivo edificio nuevo en una parcela …
$418,249
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Villa en Fortuna, Španjolska
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Fortuna, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Villa de estilo ibicenco en un tranquilo pueblo español Exclusiva villa de nueva constr…
$417,646
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Villa en Fortuna, Španjolska
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Fortuna, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Villa de estilo ibicenco en un tranquilo pueblo español Exclusiva villa de nueva construcci…
$416,203
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Villa en Fortuna, Španjolska
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Dormitorios 3
Área 146 m²
NUEVA VILLA EN FORTUNEVillas nuevas en Fortuna, Murcia.Villa independiente de dos plantas co…
$410,764
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