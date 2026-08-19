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Villas en venta en Noroeste, Španjolska

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Calasparra
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34 propiedades total found
Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Área 115 m²
Situado en la encantadora zona de Kalasparra, esta exclusiva comunidad ofrece 15 propiedades…
$413,831
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
VILLAS MODERNAS EN CALASPARRA CON PISCINA PRIVADA!!! Nuevo desarrollo inmobiliario formado…
$408,335
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN CALASPARRA, MURCIA Proyecto de obra nueva de bonitas villas en …
$505,249
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Área 104 m²
Villas en Murcia, MurciaEl proyecto de nueva construcción de hermosas villas en Calasparra, …
$471,825
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
VILLAS MODERNAS EN CALASPARRA CON PISCINA PRIVADA!!! Nuevo desarrollo inmobiliario for…
$408,335
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Ubicado en el encantador entorno de Calasparra, este conjunto residencial ofrece 56 propieda…
$408,977
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TekceTekce
Villa en Moratalla, Španjolska
Villa
Moratalla, Španjolska
Dormitorios 3
Área 108 m²
NUEVA VILLA EN MORATAL, MURCIAEl nuevo edificio se encuentra en Campo de San Juan, Moratalla…
$339,174
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Área 117 m²
Villas contemporáneas en Calasparra con piscina privada!Un nuevo proyecto inmobiliario compu…
$406,676
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Villa en Moratalla, Španjolska
Villa
Moratalla, Španjolska
Dormitorios 3
Área 108 m²
Situado en la encantadora zona de Campo de San Juan, Moratalla. Este complejo de lujo consta…
$336,685
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 2
Área 77 m²
Situado en la encantadora zona de Kalasparra, esta exclusiva comunidad ofrece 15 propiedades…
$359,035
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Villa 5 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Villa moderna de una sola planta con un enorme jardín privado y piscina, situada en una parc…
$468,109
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Ubicado en el encantador entorno de Calasparra, este conjunto residencial ofrece 56 propieda…
$408,977
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Ubicado en el encantador entorno de Calasparra, este conjunto residencial ofrece seis vivien…
$502,020
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Ubicado en el encantador entorno de Calasparra, este conjunto residencial ofrece seis vivien…
$494,880
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Ubicado en el encantador entorno de Calasparra, este conjunto residencial ofrece 56 propieda…
$358,632
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Villa 4 habitaciones en Caravaca de la Cruz, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Caravaca de la Cruz, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Una villa enorme y impresionante con terraza, piscina privada y jardín rodeada de naturaleza…
$507,319
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN CALASPARRA, MURCIA Proyecto de obra nueva de bonitas villas en Cala…
$505,849
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Área 119 m²
Se trata de un complejo inmobiliario compuesto por 215 villas independientes: 170 se constru…
$413,831
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 2
Área 77 m²
Villas contemporáneas en Calasparra con piscina privada!Un nuevo proyecto inmobiliario compu…
$354,319
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Villa 4 habitaciones en Caravaca de la Cruz, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Caravaca de la Cruz, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Villa emblemática con diseño rústico de arquitectura tradicional, piscina privada y patio ex…
$331,069
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 4 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Casas modernas con piscina privada y amplios jardines en Calasparra, Murcia Estas casas de r…
$410,704
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
VILLAS MODERNAS EN CALASPARRA CON PISCINA PRIVADA!!! Nuevo desarrollo inmobiliario for…
$410,635
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
VILLAS MODERNAS EN CALASPARRA CON PISCINA PRIVADA!!! Nuevo desarrollo inmobiliario formado…
$410,635
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Área 115 m²
Villas contemporáneas en Calasparra con piscina privada!Un nuevo proyecto inmobiliario compu…
$406,676
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Villa 3 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Casas modernas con piscina privada y amplios jardines en Calasparra, Murcia Estas casas de r…
$360,367
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Villa 4 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 104 m²
Piso 1
Propiedades Expansivas en Grandes Parcelas en Calasparra Murcia Descubra estas propiedades e…
$452,096
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Área 135 m²
Este es un complejo de lujo de 8 villas independientes con una gran piscina privada para cad…
$471,825
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Un lugar único en una de las zonas más buscadas del noroeste de Murcia, en un entorno natura…
$454,776
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 257 m²
Villas en venta en Calasparra, Región de Murcia Situadas en un conjunto residencial que cuen…
$408,920
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Villa en Calasparra, Španjolska
Villa
Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Villas en venta en Calasparra, Región de Murcia Situadas en un conjunto residencial que cuen…
$463,443
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Parámetros de las propiedades en Noroeste, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
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